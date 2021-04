Vzťahy USA a Ruska sú horšie ako počas studenej vojny, podľa Lavrova chýba vzájomný rešpekt

Vzťahy Ruska a Spojených štátov sú v súčasnosti horšie ako počas studenej vojny. Vyjadril sa tak ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov s tým, že dôvodom je nedostatok vzájomného rešpektu.

Moskva je podľa Lavrova pripravená normalizovať vzťahy s Washingtonom, no varoval, že Spojené štáty by sa mali prestať stavať do pozície „panovníka“ a zhromažďovať svojich spojencov proti Rusku a Číne. Ak sa vraj budú Spojené štáty strániť vzájomne úctivého dialógu na základe vyvážených záujmov, „budeme žiť v podmienkach studenej vojny alebo horších“.

„Počas studenej vojny bolo napätie na vysokej úrovni a často sa objavovali riskantné krízové situácie, no zároveň tam bol vzájomný rešpekt. Zdá sa mi však, že toho je teraz nedostatok,“ skonštatoval Lavrov v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu.

Amerika uvalila sankcie

Bidenova administratíva tento mesiac uvalila na Rusko sankcie pre ovplyvňovanie vlaňajších prezidentských volieb a tiež pre účasť na kybernetických útokoch na federálne agentúry, čo Moskva odmieta. Spojené štáty tiež nariadili vyhostenie 10 ruských diplomatov.

Rusko odpovedalo vyhostením 10 amerických diplomatov a ďalšími krokmi. Biden pritom spolu s ohlásením sankcií vyzval na deeskaláciu napätia a nechal otvorené dvere pre spoluprácu s Ruskom v určitých oblastiach.

Majú pozitívny postoj k Bidenovmu návrhu

Lavrov v rozhovore pre štátnu televíziu poznamenal, že Moskva má „pozitívny“ postoj k návrhu prezidenta Bidena na samit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dodal však, že ešte musia analyzovať všetky aspekty iniciatívy.

Samotný Lavrov sa podľa vlastných slov na budúci mesiac zúčastní na stretnutí zástupcov arktických krajín na Islande a v prípade, že tam príde americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, je pripravený sa s ním stretnúť.