WADA porušuje olympijský kódex, prezident Putin vníma zákaz ako politické rozhodnutie

Štvorročná sankcia pre ruských športovcov od Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) ako výsledok dlhodobej manipulácie so vzorkami športovcov sa nepáči Vladimirovi Putinovi. Ruský prezident na tlačovej konferencii po stretnutí s ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským v Paríži vyhlásil, že tvrdý trest pre ruských športovcov vníma ako politicky motivované rozhodnutie, ktoré nie je v záujme svetového športu.

Dôvod sťažovať sa

„WADA porušuje olympijský kódex, keďže pochybenie konkrétnych ľudí trestá kolektívne. Máme všetky dôvody sťažovať sa. Každý trest by mal byť individuálny, mal by súvisieť s tým, čo robí jedna osoba alebo konkrétny tím osôb a nie celá krajina. Trest nemôže byť kolektívny a nemôže byť viazaný na toho, kto sa nedopustil ničoho zlého. Ak niekto rozhodne o kolektívnom treste, je možné predpokladať, že také rozhodnutie sa netýka iba čistého záujmu o medzinárodný šport, ale politického rozhodnutia. A to nemá nič spoločné so záujmom olympijského hnutia,“ uviedol Vladimir Putin, cituje ho aj srbský denník Blic na svojom webe.

Na základe trestu od WADA počas nasledujúcich štyroch rokov Rusi nesmú organizovať vrcholné medzinárodné podujatia vrátane majstrovstiev sveta, tiež sa nesmú uchádzať o ich usporiadanie.

Rozhodnutie nie je právoplatné

Ruskí športovci rovnako nemôžu štartovať na olympijských hrách či svetových šampionátoch pod svojou vlajkou.

Počas najbližších štyroch rokov ruskí štátni zamestnanci či členovia vedenia Ruského olympijského výboru a Ruského paralympijského výboru nesmú navštevovať medzinárodné športové podujatia.

Rozhodnutie WADA zatiaľ nie je právoplatné. Ruská strana tento verdikt zrejme naisto napadne na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Má na to právo počas najbližších 21 dní.