Wales má problém pred zápasom kvalifikácie o ME 2020 proti Slovensku, jeden z kľúčových hráčov je zranený

CARDIFF 23. marca (WebNoviny.sk) – Waleská futbalová reprezentácia v nedeľňajšom dueli E-skupiny kvalifikácie ME 2020 nastúpi v Cardiffe proti Slovensku (začiatok o 15.00 h SEČ) bez stredopoliara Aarona Ramseyho. Dvadsaťosemročný hráč anglického Arsenalu Londýn sa nestihol včas zotaviť zo zranenia.

Šanca pre iného hráča

„Máme aj plán B, na ktorom sme pracovali v priebehu tohto týždňa. Aaron Ramsey bol v ostatnom čase v dobrej forme, ale dáme šancu niekomu inému. Takáto opora nám bude chýbať, ale aj na tento scenár sme pripravení,“ povedal na sobotňajšej tlačovej konferencii tréner waleských „drakov“ Ryan Giggs.

Pri neúčasti Ramseyho by tak podľa webu BBC Wales Sport mohol dostať šancu jeden z tria Matthew Smith, Lee Evans alebo Will Vaulks.

Kvalifikovať sa na ME bude ťažké

Pre Walesanov znamená nedeľňajší zápas proti Slovákom vstup do kvalifikácie ME 2020. V stredu sa predstavili v medzištátnom prípravnom stretnutí proti Trinidadu a Tobago, nad ktorým triumfovali v oklieštenom zložení 1:0. Proti Slovákom by tak najväčšia zodpovednosť mala pripadnúť na plecia Garetha Bala z Realu Madrid.

„Máme v tíme veľa nových a mladých hráčov, ale napriek tomu disponujeme veľkými skúsenosťami. Myslím si, že sme pripravení dobre. V mužstve som služobne najstarší hráč, a to nemám ešte ani 30 rokov. Všetci vieme, aké ťažké bude kvalifikovať sa na ME,“ povedal Gareth Bale.

Sú pripravení zabojovať

Rodák z Cardiffu strelil svoj premiérový reprezentačný gól práve proti Slovensku. Bolo to 7. októbra 2006, keď Wales v kvalifikácii ME 2008 podľahol doma futbalistom spod Tatier vysoko 1:5.

Bale nastúpil aj v ďalších dvoch vystúpeniach proti tímu SR. V tej istej kvalifikácii Walesania vyhrali v Trnave 5:2 a úspešnejší boli aj na európskom šampionáte vo Francúzsku, kde v základnej B-skupine zvíťazili 2:1. Aj v dueli v Bordeaux sa vtedy presadil Gareth Bale.

„V minulosti som sa proti Slovensku viackrát strelecky presadil a pokúsim sa o to aj tentoraz. Chceme postúpiť na ME, preto musíme na ihrisku poriadne bojovať. Radi by sme vstúpili do kvalifikácie víťazstvom. Vieme, že nás čaká dôležitý zápas, ale máme naše ciele a tie chceme dosiahnuť,“ doplnil Gareth Bale.