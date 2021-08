Warholm bežal na letnej olympiáde v Tokiu ako z inej planéty, svoj vlastný svetový rekord vylepšil o neuveriteľných 76 stotín sekundy (video)

Atletické súťaže na olympijských hrách v Tokiu priniesli už dva úžasné svetové rekordy. Po rekordne dlhom trojskoku v podaní Venezuelčanky Yulimar Rojasovej (15,67 m) z nedele sa v utorkovom finálovom bloku zrodil najlepší mužský čas histórie na 400 m prekážky.

Nórsky fenomén Karsten Warholm preťal cieľovú čiaru v čase 45,94 s a stal sa prvým mužom, ktorý zabehal najdlhší šprint nad prekážkami pod 46 sekúnd. Svoj vlastný svetový rekord spred mesiaca z mítingu Diamantovej ligy v nórskom Osle (46,70) vylepšil o neuveriteľných 76 stotín sekundy.

O famóznej forme 25-ročného Nóra svedčí aj fakt, že predchádzajúce svetové maximum v podaní Američana Kevina Younga (46,78) z OH 1992 v Barcelone vydržalo takmer 30 rokov.

Benjamin tiež prekonal zápis

Najrýchlejší beh histórie na 400 m nad prekážkami zvýraznil strieborný Američan Rai Benjamin, výkonom 46,17 s tiež jasne prekonal predchádzajúci rekordný zápis Warholma. Bronzový Brazílčan Alison dos Santos dosiahol rovnako kvalitný čas 46,72 s.

Štvrtý Kyron McMaster z Britských Panenských ostrovov bol už tesne nad 47 sekúnd, ale jeho výkon 47,08 by pred piatimi rokmi na OH v Riu de Janeiro suverénne stačil na víťazstvo. Američan Kerron Clement tam triumfoval výkonom 47,73 s. V Tokiu by ním skončil až siedmy.

Obrovská bariéra

„Na tréningoch mi občas tréneri pripomínali, že výkon pod 46 sekúnd je možný, ale len pri perfektnom behu. Bolo však ťažké vôbec si to predstaviť, pretože je to obrovská bariéra, o ktorej som sa ani neodvážil snívať,“ uviedol Karsten Warholm v prvej reakcii po svetovom rekorde.

Dvojnásobný svetový šampión z rokov 2017 a 2019 Warholm od úvodných metrov finále nasadil k mohutnému šprintu a výrazne nechal za sebou všetkých konkurentov s výnimkou Američana Benjamina. Ten sa na predposlednej prekážke dokonca dostal na úroveň sebavedomého Nóra a chvíľu sa zdalo, že pôjde aj pred neho.

Súčasť histórie

Lenže po prekonaní poslednej desiatej prekážky Warholm pridal ďalší rýchlostný stupeň a vzdialil sa aj Benjaminovi. Od roku 2018 to boli už šesťdesiate prvé preteky na rôznych tratiach, z ktorých odišiel 25-ročný zverenec Leifa Olava Alnesa ako víťaz.

„Ak by ste mi pred finále povedali, že budem bežať na úrovni 46,1 s a prehrám, asi by som vás zmlátil a povedal vám, aby ste vypadli. Po pretekoch som však rád, že som súčasť histórie,“ reagoval strieborný Rai Benjamin.