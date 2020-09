Washington Capitals majú nového trénera, Pánika a Fehérváryho povedie skvelý motivátor

Slovenskí hokejisti Richard Pánik a Martin Fehérváry budú mať vo Washingtone nového trénera. Capitals po aktuálnom neúspechu v play-off angažovali Petera Lavioletta, ktorý vystriedal Todda Reirdena.

Ten skončil na lavičke klubu z hlavného mesta USA ešte 23. augusta po vyradení tímom New York Islanders v 1. kole Východnej konferencie.

Neúspech druhý rok po sebe

Bolo to druhý rok po sebe, čo hráči okolo ruského kapitána Alexa Ovečkina predčasne ukončili svoje úsilie už v 1. kole play-off po tom, čo sa stali víťazmi Metropolitnej divízie.

„Nemôžem byť šťastnejší a ani moja rodina, že som dostal túto príležitosť od Washingtonu. Zo spomienok na tento tím viem, že má skvelých fanúšikov a teraz som nadšený z toho, že budú aj na mojej strane,“ uviedol Peter Laviolette na webe NHL a ďalej pokračoval: „Som privilegovaný tým, že budem pracovať so skvelou partiou hráčov v jednom z najlepších tímov v profilige. Nie je to bežná vec a veľmi si to vážim.“

Lídrami sú tridsiatnici

Prioritou pre Washington bolo angažovať trénera, ktorý stmelí skúsený kolektív. Hrajú v ňom prím tridsiatnici na čele s Ovečkinom, ktorý práve vo štvrtok oslávi 35. narodeniny.

Jeho dvorný asistent a skúsený center Nicklas Bäckström má 33 rokov, krídelník T. J. Oshie bude mať v decembri 34 a jeden z najofenzívnejších obrancov v profilige John Carlon v januári oslávi 31. narodeniny.

„Laviolette je skvelý učiteľ, výborne komunikuje a najmä dokáže motivovať hráčov. To je jedna z jeho silných stránok. Vie nájsť spôsob, ako hráčom vysvetliť, aby boli zodpovední. To preto, že je čestný. Jeho doterajšie výsledky v rôznych organizáciách ukazujú, ako sa dokázal prispôsobiť rôznym skupinám ľudí a byť v tejto súťaži úspešný,“ povedal generálny manažér Washingtonu Brian MacLellan.

Peter Laviolette (55) má za sebou 18 sezón ako hlavný tréner v NHL s tímami New York Islanders (2001-2003) Carolina Hurricanes (2003-2008), Philadelphia Flyers (2009-2013) a Nashville Predators (2014-2020). V roku 2006 sa tešil zo zisku Stanley Cupu s Carolinou, o štyri roky neskôr sa dostal do finále s Philadelphiou a prehral so Chicagom. Nevydarené finále má za sebou aj v roku 2017, ked s Nashvillom neuspel proti Pittsburghu. So svojimi tímami sa dosiaľ 11-krát prebojoval do play-off a spomedzi amerických trénerov v NHL má druhý najvyšší počet víťazstiev (637) za Johnom Tortorellom (655).

Laviolette sa špeciálne teší na Alexandra Ovečkina. „Je to kapitán v pravom zmysle slova. Uvedomil som si to, keď som ho videl hrať v play-off. Urobil toho veľa dobrého. Teším sa na prvý rozhovor s ním aj na celý nadchádzajúci rok,“ dodal Laviolette.