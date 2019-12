Washington prehral napriek Pánikovmu gólu, Tatarova asistencia Montrealu tiež nepomohla

Piati slovenskí hokejisti sa predstavili v deviatich sobotňajších zápasoch NHL. Útočník Richard Pánik strelil gól, ale jeho Washington prehral na ľade Caroliny 4:6. Tomáš Tatar mal jednu asistenciu, no ani Montreal neuspel. Na ľade Tampy Bay prehral 4:5 a z víťazstva sa v minisúboji tešil obranca „bleskov“ Erik Černák.

Tesný triumf 3:2 po samostatných nájazdoch nad Coloradom si pripísal Dallas a v jeho drese aj obranca Andrej Sekera. Po dlhšom čase si v NHL zahral ďalší reprezentačný bek Martin Marinčin. Jeho Toronto prehralo doma s New Yorkom Rangers 4:5 po predĺžení.

Pánik skóroval

Richard Pánik po prvý raz v tejto sezóne bodoval vo dvoch zápasoch po sebe. Po nezvyčajnej piatkovej asistencii s hokejkou pomedzi nohy pridal v sobotu štvrtý gól v sezóne, keď nohou tečoval tvrdú strelu českého obrancu Radka Gudasa v súboji na ľade Caroliny.

Tento gól však prišiel až v čase 58:47 min a na prípadný zvrat už bolo neskoro. Líder NHL Washington v PNC Arene prehral 4:6. Malý dôvod na radosť môže mať kapitán Capitals Alex Ovečkin. Ruský „snajper“ dosiahol 256. presilovkový gól v kariére, čím sa posunul na tretiu priečku historického rebríčka NHL pred Fína Teemu Selänneho.

Pred ruskou mašinou na góly sú už len Brett Hull (265) a Dave Andreychuk (274). Jedným zo strojcov prvého víťazstva Caroliny z ostatných štyroch zápasov bol krídelník Warren Foegele, autor dvoch gólov a jednej asistencie. Zvolili ho za prvú hviezdu zápasu.

Víťazstvo potrebovali

„Prehrali sme trikrát v rade a zúfalo sme chceli vyhrať. Washington je s veľkým náskokom na čele Metropolitnej divízie, aj preto sme veľmi potrebovali toto víťazstvo,“ poznamenal tréner Hurricanes Rod Brind´Amour na oficiálnej stránke NHL.

„Ak sa v posledných zápasoch veci nevyvíjali správnym smerom, zvyčajne sme nereagovali dobre. Bolo fajn, že dnes večer sme to prekonali a nasmerovali sa za víťazstvom,“ uviedol Warren Foegele.

Zahral si aj Marinčin

Martin Marinčin si zahral v najslávnejšej profilige 8. raz v tejto sezóne, ale po prvý raz od 2. novembra. Na ľade Scotiabank Areny absolvoval 16:11 min s bilanciou 2 strely, 2 zablokované strely a 4 trestné minúty. V aktuálnej sezóne zatiaľ nebodoval.

Toronto nepredĺžilo sériu víťazstiev na sedem zápasov. O triumfe NY Rangers rozhodol 52 sekúnd pred koncom predĺženia obranca Tony DeAngelo, ktorý v prečíslení vyťažil zo skvelej prihrávky Artemija Panarina. Ofenzívny líder Rangers Panarin zaznamenal tri asistencie a celkovo má 51 kanadských bodov (21+30).

„Možno si hráči súpera mysleli, že hra bude prerušená, ale ja som šiel do úniku a Panarin to urobil výborne. Ja som mal to šťastie, že som mohol zakončiť,“ uviedol Tony DeAngelo. Hostia viedli po dvoch tretinách 4:2, ale nakoniec prepustili domácim aspoň bod.

„Doháňať náskok súpera nie je jednoduché. Môžeme hovoriť o odolnosti, ale v tomto trende nechceme pokračovať. Chceme byť my vo vedení,“ zhodnotil tréner Toronta Sheldon Keefe.

Tatarova bilancia

Tomáš Tatar zaznamenal 18. asistenciu a celkovo 33. bod v sezóne, keď prihral Jordanovi Wealovi v 59. min počas power-play na gól. Montreal ním znížil na ľade Tampy Bay na 4:5, ale vyrovnať už nestihol. Tatar odohral 20:53 min s bilanciou 1 asistencia, 2 strely, 2 bodyčeky.

Erik Černák na domácej strane prispel k triumfu Lightning 2 bodyčekmi a 3 zablokovanými strelami. Vo víťaznom tíme sa v dobrej forme predviedol útok Alex Killorn, Anthony Cirelli, Steven Stamkos, ktorý nazbieral štyri góly a tri asistencie. Obranca Victor Hedman prispel štyrmi asistenciami, kapitán Stamkos sa dvojbodovým zásahom dostal na hranicu 800 bodov v kariére (407+393).

Dôležitý míľnik

„Môžem sa len tešiť z toho, že som v tejto súťaži tak dlho a hral som s takými dobrými hráčmi. Dúfam, že ešte budem chvíľu pokračovať a až po skončení kariéry príde čas ohliadnuť sa. Je pekné, že som tento míľnik dosiahol v zápase, ktorý sme vyhrali,“ zamyslel sa Steven Stamkos pre nhl.com.

Hranicu 800 bodov prekonal ako tretí hráč klubovej histórie po „ikonách“ nedávneho obdobia Martinovi St. Louisovi (1033) a Vincentovi Lecavalierovi (949). Montreal už po desiatich minútach viedol v Tampe 2:0, ale domáci v 32. min otočili už na 4:2.

„Zlý štart do zápasu, to sa môže stať. Dôležité je, ako sme zareagovali a to bolo skvelé,“ podotkol Victor Hedman. Elitný švédsky bek má z ostatných 12 zápasov 14 bodov (5+9).