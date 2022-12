Washington sa chystá schváliť odoslanie systému Patriot Ukrajine, tvrdia pod podmienkou anonymity tri zdroje

Spojené štáty sa chystajú schváliť odoslanie systému protivzdušnej obrany Patriot Ukrajine. Agentúra AP o tom informuje s odvolaním sa na troch predstaviteľov, ktorí komunikovali pod podmienkou anonymity.

Podľa nich by schválenie mohlo prísť ešte tento týždeň a oznámiť by to mohli už vo štvrtok. Dvaja predstavitelia uviedli, že Patriot by pochádzal zo zásob Pentagonu a presunuli by ho z inej krajiny v zahraničí. Ako prvá o plánoch informovala televízia CNN.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiada lídrov zo Západu, aby jeho krajine poskytli pokročilejšie zbrane na pomoc vo vojne s Ruskom. Vojenská pomoc v podobe systému Patriot by podporila druhy obranných systémov, ktoré Západ posiela Kyjevu na odrážanie ruských leteckých útokov, a mohlo by to znamenať eskaláciu vo vojne na Ukrajine, uvádza AP.

Biely dom a Pentagon tvrdia, že poskytnúť Ukrajine dodatočnú protivzdušnú obranu je prioritou a o raketách Patriot sa už nejaký čas uvažuje. Jeden zo zmienených predstaviteľov uviedol, že s prichádzajúcou zimou sa priorita tohto uvažovania zvýšila.