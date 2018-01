Wawrinka na Australian Open skončil, Sandgren s ním urobil rýchly proces

MELBOURNE 18. januára (WebNoviny.sk) – Americký tenista Tennys Sandgren rezolútne zužitkoval otázny stupeň pripravenosti Švajčiara Stana Wawrinku, zdolal miestneho šampióna zo sezóny 2014 za bleskových 88 minút 6:2, 6:1, 6:4 vo štvrtok v 2. kole dvojhry na grandslamových Australian Open v Melbourne.

Wawrinka nasadený ako deviaty minulý týždeň priznal, že po vlaňajšej operácii ľavého kolena sa do poslednej chvíle rozhodoval medzi účasťou a absenciou. Do tohto týždňa chýbal v akcii od júlového Wimbledonu.

Dvadsaťšesťročný Sandgren je debutantom v „main draw“ na južnej pologuli a celkovo hrá na veľkej štvorke len tretí raz. Vlani prehral v 1. kole na Roland Garros aj US Open. V metropole Viktórie neuspel v kvalifikácii v rokoch 2013 – 2017. Dovedna to v kvalifikáciách na Majors skúšal 13-krát, nikdy neprešiel do hlavnej súťaže. V utorok v 1. kole vyradil Francúza Jérémyho Chardyho.

Sangren je 97. vo svetovom rebríčku

Sandgren figuruje na 97. priečke v singlovom renkingu ATP a napriek značne pokročilému veku ešte nebol nad 85. miestom. Pravda, aj z dôvodu, že rodák z Gallatinu v Tennessee pôsobil na americkej univerzitnej športovej scéne.

Medzi najlepšími 32 bude Sandgren čeliť „len“ Nemcovi Maximilianovi Martererovi (94.), ktorý v 2. kole v ľaváckom derby vyradil skúseného 34-ročného Španiela Fernanda Verdasca, melbournského semifinalistu zo sezóny 2009 a bývalú sedmičku hodnotenia, tesne 6:4, 4:6, 7:6 (5), 3:6, 6:3.

Dvadsaťdvaročný Marterer pred týmto turnajom mal ešte útlejšiu grandslamovú minulosť ako Sandgren: premiéru mal na US Open 2017, ako kvalifikant podľahol domácemu Donaldovi Youngovi.

Wawrinka v 1. kole vyradil Berankisa

Pre toto odvetvie zaujímavo pokrstený zverenec Jima Madrigala Sandgren dosiaľ v zápasoch ukončených mečbalom mal rekord podľa renkingu zdolaného súpera v podobe 63. miesta, na ktorom bol Gruzínec Nikoloz Basilašvili vlani na antukovom challengeri v Prostějove. Takisto minulý rok sa Sandgrenovi vo Washingtone vzdal Austrálčan Nick Kyrgios, vtedajšia dvadsiatka systému.

Tridsaťdvaročný niekdajší člen Top 3 Wawrinka (8.) je okrem AO 2014 šampiónom aj z Roland Garros 2015 a US Open 2016. Teraz si na úvod poradil s Litovčanom Ričardasom Berankisom, ale ďalej sa už neprebojoval. Pred dvanástimi mesiacmi bol v Melbourne až v semifinále, v ktorom nestačil na krajana Rogera Federera.

Australian Open – dvojhra mužov – 2. kolo

Tennys Sandgren (USA) – Stan Wawrinka (Švaj.-9) 6:2, 6:1, 6:4 za 88 minút