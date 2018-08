Wayne Gretzky má pred ZOH pozdvihnúť hokej v Číne, je ambasádorom Červenej hviezdy Kchun-lun

PEKING 8. augusta (WebNoviny.sk) – Legendárny Kanaďan Wayne Gretzky sa stal globálnym ambasádorom čínskeho účastníka Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Červená hviezda Kchun-lun, ktorý sídli v Pekingu.

Práve tamojšia metropola bude v roku 2022 dejiskom zimných olympijských hier a Číňania veria, že práve prítomnosť Gretzkého pozdvihne hokejové povedomie v najľudnatejšej krajine sveta.

Úlohou 57-ročného Kanaďana bude prispieť k hokejovému rozvoju mládeže v Čine. Naplánovaný je projekt jeho hokejovej školy v Pekingu a Šen-čene pre deti vo veku od ôsmich do sedemnástich rokov. Táto myšlienka má postupne expandovať až do 20 čínskych miest.

Červená hviezda Kchun-lun je jediný profesionálny hokejový klub na území Číny. Podľa výkonného riaditeľa tejto organizácie Ao Menga by Gretzkého zaangažovanie predstavovalo obrovskú podporu pre tamojší hokej. „Povedie to k rozvoju hokeja v Číne pred ZOH 2022 a podporí záujem a zapojenie sa do tohto športu, zvlášť u mladých ľudí,“ vyhlásil Ao Meng. Gretzky by sa mal od 12. do 18. septembra zúčastniť na propagačných návštevách v Pekingu, Šen-čene a Šanghaji.