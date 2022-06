Weiss st. už nebude trénovať Slovan Bratislava, na lavičku „belasých“ prišiel v máji 2021

Vladimír Weiss st. priviedol v sezóne 2021/2022 futbalistov Slovana Bratislava k obhajobe majstrovského titulu, no v nasledujúcom ročníku už nepovedie tím z Tehelného poľa. Podľa webu sport.sk sa úspešný kouč a vedenie bratislavského klubu nedohodli na predĺžení zmluvy.

Päťdesiatsedemročný kormidelník má s „belasými“ kontrakt len do konca júna 2022. Weiss st. prišiel na lavičku Slovana v prvej polovici mája 2021 tesne pred tým, ako klub spečatil zisk domáceho titulu. Na poste trénera vtedy nahradil Slovinca Darka Milaniča.

Weiss st. bol v rokoch 2008 – 2012 kouč národného tímu SR a prebojoval sa s ním na MS 2010 v JAR, kde sa Slováci dostali do osemfinále. V minulosti viedol Slovan aj v sezóne 2011/2012. Na Slovensku trénoval tiež Petržalku. Slovan doviedol do skupinovej časti Európskej ligy, Petržalku do skupinovej časti Ligy majstrov.

Na klubovej úrovni pracoval Weiss aj v Rusku (Saturn Moskovská oblasť) a Kazachstane (Kajrat Almaty). Pred návratom do Slovana bol kormidelníkom reprezentácie Gruzínska, pri ktorej skončil po neúspešnom boji o postup na minuloročné ME.