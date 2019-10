Westbrook prekonal legendárneho Magica Johnsona, cíti sa byť požehnaný

Prvé víťazstvo v novej sezóne NBA pre hráčov Houstonu nesie výrazný podpis Russella Westbrooka. Na triumfe Rockets nad New Orleans Pelicans (126:123) sa podieľal 28 bodmi, 13 asistenciami a 10 doskokmi. Práve on pečatil triumf Rockets 6 sekúnd pred koncom z čiary trestných hodov. V bodoch ho síce mierne prevýšil James Harden (29), ale celkový vklad pre mužstvo bol vyšší u 30-ročného rozohrávača, ktorý predtým bol 11 rokov ťahúňom tímu Oklahoma City Thunder.

Westbrook si pripísal 139. triple-double v kariére a v tejto štatistike všestrannosti preskočil legendárneho Magica Johnsona na druhom mieste historického rebríčka. Jeho lídrom je Oscar Robertson so 181 triple-doublami.

„Možno si niekto povie, že v dnešnej dobre zahrať triple-double je vcelku normálne. Nie je to však tak. Som veľmi hrdý na to, koľko energie, obetavosti a rôznych činností som musel vložiť do toho, aby som mohol súťažiť na takej vysokej úrovni,“ uviedol Westbrook na webe TSN a ďalej pokračoval: „Kedysi som so ani nevedel predstaviť, že si niekedy zahrám v NBA. A teraz som súčasťou historických záznamov. Cítim sa byť požehnaný a vôbec to neberiem ako samozrejmosť.“ Tréner Houstonu Mike D´Antoni adresoval Westbrookovi tieto pochvalné slová. „Len tak ho niečo nerozhádže. Zostáva v pokoji a to je značka víťaza. Je vytrvalý a súťaživý, preto má toľko triple-doublov.“