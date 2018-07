WESTech vstupuje do Progamingshop.sk a MP3.sk

BRATISLAVA 26. júla 2018 (WBN/PR) – Spoločnosť WESTech, prevádzkovateľ predajní iStores, sa stala majoritným akcionárom spoločnosti ARAŠID, ktorá je najväčším špecializovaným predajcom hier, hracích konzol a herného príslušenstva na Slovensku pod značkou progamingshop.sk a popredným predajcom mobilných telefónov a príslušenstva pod značkou MP3.sk.

ARAŠID sa otvorením siete 15 kamenných predajní v posledných rokoch transformoval z čisto internetového hráča na omnichannel predajcu. Okrem vedúcej pozície na slovenskom trhu má Arašid významnú pozíciu na trhoch v okolitých krajinách. Spoločnosť založil Pavol Dlhoš v roku 2002 a od roku 2008 ju rozvíjal v spolupráci so Slovensko-Americkým investičným fondom SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND. V roku 2017 dosiahla spoločnosť tržby 16 mil. eur.

Spoločnosť WESTech je súčasťou medzinárodnej skupiny ELKO a prevádzkovateľ najsilnejšej siete prémiových predajní produktov Apple na Slovensku a v Čechách pod značkou iStores. „WESTech je doma na poli komplexných informačných technológií a preto je logickým krokom ďalšie rozšírenie portfólia o progamingshop.sk a MP3.sk. WESTech tak poskytuje distribúciu, predaj, servis a softvérové riešenia pre širokú škálu produktov a služieb určených pre biznis aj zábavu,“ hovorí Matej Sršeň, generálny riaditeľ spoločnosti WESTech a dodáva: „vstupom do Arašidu rozširuje WESTech svoju predajnú sieť a prichádza tak opäť bližšie k svojim zákazníkom. Veríme, že vďaka nášmu know-how, obchodným vzťahom a finančnej kapacite sa nám v spolupráci s existujúcim manažmentom podarí dosiahnuť kvalitnejší zážitok pre zákazníkov a zabezpečiť ďalší rast spoločnosti.“

Riaditeľ spoločnosti ARAŠID Pavol Dlhoš v súvislosti s transakciou uviedol: „Sme radi, že naša spoločnosť sa vstupom WESTech stane súčasťou silnej medzinárodnej skupiny ELKO. Vnímame to ako prejav veľkej dôvery v naše schopnosti a rastové ambície. Ide tiež o výbornú správu pre našich viac ako 100 zamestnancov a obchodných partnerov, vďaka silnému partnerovi budeme môcť ďalej rozširovať našu predajnú sieť a pracovať na zvyšovaní spokojnosti našich zákazníkov.“

Mary MacPherson, prezidentka a CEO SLOVAK AMERICAN FOUNDATION: „Od nášho vstupu do spoločnosti sme sa snažili robiť rozhodnutia, ktoré podporia Arašid a jej rast. Za toto obdobie spoločnosť vzrástla viac ako 6-násobne a stala sa lídrom v segmente špecializovaného predaja herného a mobilného sortimentu. Veríme, že náš odchod zo spoločnosti je správne rozhodnutie a WESTech vnímame ako ideálneho investora pre Arašid. Sme nadšení z príležitostí, ktoré sa spoločnosti vstupom nového investora otvárajú. Od transformácie nášho investičného fondu na neziskovú nadáciu je naším cieľom podpora inovatívneho podnikania na Slovensku prostredníctvom nášho programu US Connections a v súčasnosti už neinvestujeme do spoločností. Vďaka tejto transakcii budeme môcť zabezpečiť ešte významnejšiu podporu pre start-up ekosystém na Slovensku a pomôžeme ešte viac mladým spoločnostiam využiť svoj potenciál.“

Transakčným poradcom spoločnosti SLOVAK AMERICAN FOUNDATION bolo KPMG na Slovensku. Právne poradenstvo v súvislosti s transakciou poskytla advokátska kancelária TaylorWessing.