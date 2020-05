WHO neodporúča zatvoriť trhy so živými zvieratami, skôr zvýšiť hygienické štandardy

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neodporúča zatvoriť všetky trhy so živými zvieratami. Mnohí pritom tvrdia, že takýto trh v čínskom meste Wu-chan zohral kľúčovú úlohu v šírení nového koronavírusu.

Predstaviteľ WHO Peter Ben Embarek v piatkovej správe uviedol, že trhy so živými zvieratami poskytujú jedlo a živobytie pre milióny ľudí na celom svete a úrady by sa mali podľa neho zamerať skôr na zvýšenie bezpečnosti.

Priznáva však, že na týchto miestach sa môžu začať šíriť choroby postihujúce aj ľudí. „Bezpečnosť potravín v takomto prostrední je pomerne náročná, preto nie je prekvapujúce, že niekedy sa tam udejú takéto veci,“ povedal.

Zníženie rizika prenosu ochorenia zo zvierat na ľudí je podľa neho možné vďaka lepším hygienickým a potravinovým štandardom.

Príkladom môže byť oddelenie živých zvierat od ľudí. Zdôraznil, že zatiaľ s istotou nevedia, či sa koronavírus naozaj začal šíriť na spomínanom trhu vo Wu-chane. Dodal, že prípad stále vyšetrujú.