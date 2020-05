WHO znepokojuje nárast domáceho násilia počas pandémie, počet hovorov na linky pomoci vzrástol až päťnásobne

Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) „hlboko znepokojujú“ správy o náraste domáceho násilia voči ženám, mužom aj deťom počas pandémie vo viacerých štátoch vrátane Belgicka, Veľkej Británie, Francúzska, Ruska či Španielska.

Vo štvrtok to povedal šéf európskej sekcie WHO Hans Kluge. Dáta sú podľa neho síce obmedzené, no európske štáty hlásia, že až 60 percent žien čelí domácemu násiliu. Počet telefonátov na linky pomoci vzrástol až približne päťnásobne.

Medziľudské násilie vzrastá

Kluge varoval, že ak budú naďalej pokračovať reštriktívne opatrenia proti koronavírusu, môže to mať katastrofálne následky na zraniteľné ženy a deti.

„Ak bude obmedzenie pohybu pokračovať po ďalších šesť mesiacov, mohli by sme očakávať ďalších 31 miliónov prípadov rodovo podmieneného násilia po celom svete,“ uviedol odkazujúc na dáta z Populačného fondu OSN.

„Dôkazy ukazujú, že medziľudské násilie počas každého typu mimoriadnej situácie vzrastá,“ dodal s tým, že úrady by mali zabezpečovanie služieb pomoci pre komunity považovať za „morálnu povinnosť“.

Niektoré krajiny už zareagovali

Niektoré štáty podľa Klugeho už začali reagovať na vznikajúcu krízu. Taliansko napríklad vyvinulo aplikáciu, prostredníctvom ktorej môžu ľudia požiadať o pomoc bez toho, aby museli telefonovať.

V Španielsku a Francúzsku zase zaviedli programy, v rámci ktorých môžu ľudia s pomocou kódov upozorniť na svoje problémy lekárnikov.

Kluge uviedol, že nahlásené čísla sú stále len malou ukážkou skutočného problému, pretože ľudia, ktorí trpia zneužívanie, ho často nenahlasujú.