Will Power vyhral prestížne preteky 500 míľ Indianapolis v rámci série IndyCard

INDIANAPOLIS 27. mája (WebNoviny.sk) – Austrálčan Will Power zvíťazil v nedeľňajších prestížnych motoristických pretekoch 500 míľ Indianapolis v rámci série IndyCard.

Tridsaťsedemročný jazdec tímu Penske sa dostal na čelo štyri kolá pred koncom, využil zastávku v boxoch Oriola Servia a Jaka Harveyho. Pre majiteľa tímu Rogera Penskeho vybojoval 17. triumf na týchto pretekoch. Pre Powera je to druhé víťazstvo v IndyCar po sebe, nedeľňajšia výhra však preňho znamená najväčší úspech v kariére.

Sto druhý ročník 500 míľ Indianapolis nevyšiel obhajcovi prvenstva Japoncovi Takumovi Satovi. V 47 z 200 kôl narazil do vozidla Jamesa Davison a musel odstúpiť. Do cieľa nedorazila ani Danica Patricková, pre ktorú to bola pravdepodobne rozlúčka s kariérou. Celkovo sa konca nedočkalo päť jazdcov.

Medzi nimi ani Sebastian Bourdias. Francúz minulý rok mal v Indianapolis vážnu nehodu. Utrpel početné zranenia vrátane zlomeniny panvy. V tohtoročnej edícii vyviazol „celý“ po tom, ako v 139 kole dostal šmyk a narazil do ochrannej bariéry.