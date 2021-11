Will Smith ako King Richard v kinách vychováva Serenu a Venus Williamsové

V hlavnej úlohe životopisného filmu King Richard v slovenských kinách aktuálne herecky kraľuje Will Smith. Obľúbený herec stvárňuje Richarda Williamsa, otca legendárnych tenistiek Sereny a Venus. Práve vďaka jeho plánu, ktorý spísal ešte pred ich narodením, sa dcéram podarilo dostať na pomyselný piedestál a stať sa dvomi z najúspešnejších tenisových hráčok histórie.

Snímka režiséra Reinalda Marcusa Greena venuje pozornosť obdobiu, kedy sa Venus a Serena začali dostávať do prostredia profesionálneho športu. Zocelené tréningami v rodnom kalifornskom Comptone s otcom a matkou, museli sa vysporadúvať s odmietnutiami profesionálnych trénerov, a predsa sa ich otec nevzdával svojho plánu. Dievčatám, pre ktoré sa stal tenis vášňou, bol výraznou oporou, nezabúdal však striehnuť na krehký balans, vďaka ktorému si popri budovaní vysnenej kariéry mohli užívať končiace detstvo…

Foto: Continental film

„Richard je hnacou silou, ktorá ich všetkých vedie k snom… A tento tím je veľkolepý. Všetko v tejto rodine je o spoločnom cieli,“ hovorí Will Smith, ktorému na základe jeho výkonu predikujú oscarovskú nomináciu. Filmovú rodinu mu pomohli dotvoriť okrem iných aj začínajúce herečky, ktoré stvárňujú legendárne sestry Williamsové – Saniyya Sidneyová a Demi Singletonová. Smith si mladé talenty nevie vynachváliť: „Spomínam si na prvý deň, keď sme ich videli vedľa seba – lebo roly získali samostatne – a to mi do očí vohnalo slzy. Príležitosť pre tieto dievčatá, aby vzdali hold Venus a Serene, ktoré sledovali ako malé, že toto bola ich šanca vstúpiť do žiary reflektorov a splatiť tento dar… Bol som hlboko dojatý.“

Na snímke sa ako producentka podieľala aj ozajstná sestra tenistiek, Isha Priceová. Dohliadala na to, aby boli udalosti aj prostredia vo filme zobrazené verene. „Myslím, že to pomohlo vytvoriť fantastickú dejovú líniu momentu v čase. Akoby to malo, takpovediac, pečiatku schvaľovateľa. Nie je to niečo, čo by si niekto len tak vymyslel. Naozaj sa to stalo,“ hovorí Priceová, jedna z piatich sestier, ktorých mladšie verzie sa objavujú aj vo filme.

Foto: Continental film

Inšpiratívnu dojímavú rodinnú drámu King Richard, v ktorej sa okrem spomínaných hereckých mien objavujú aj Aunjanue Ellisová, Jon Bernthal, Tony Goldwyn alebo Dylan McDermott, prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

