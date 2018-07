Wimbledon (dvojhra žien – štvrťfinále): Dominika Cibulková – Jelena Ostapenková (online)

LONDÝN 10 júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková tretíkrát vo svojej kariére hrá vo štvrťfinále dvojhry žien na Wimbledone a postupom do semifinále môže dosiahnuť svoj najväčší úspech na londýnskej tráve.

Ostapenková ako juniorka Wimbledon vyhrala

Jej súperkou je Lotyška Jelena Ostapenková, nad ktorou uspela v oboch doterajších vzájomných stretnutiach. Zápas sa na dvorci číslo 1 hrá od 14.00 SELČ.

Vzájomná bilancia síce môže favorizovať slovenskú hráčku (zvíťazila aj na tráve v Eastbourne v roku 2016), ale postavenie v rebríčku má lepšie jej 21-ročná súperka. Kým Ostapenkovej pred Wimbledonom patrila 12. pozícia, Cibulková bola na 33. mieste.

Ostapenková je juniorská víťazka Wimbledonu z roku 2014 a na konte už má aj grandslamový titul medzi ženami. Vlani ovládla Roland Garros v Paríži.

Cibulková zatiaľ v Londýne nestratila set

V doterajšom priebehu turnaja nestratila Cibulková ani set. V 1. kole zdolala Francúzsku Alizé Cornetovú 7:6 (3), 6:1, v 2. kole triumfovala nad domácou nádejou a turnajovou dvadsaťdvojkou Johannou Kontovou 6:3, 6:4, aby v 3. kole povolila iba štyri gemy päťnástej nasadenej Belgičanke Elise Mertensovej.

V osemfinále za 81 minút poslala domov Taiwančanku Chsieh Su-wej, ktorá predtým vyradila svetovú jednotku Halepovú (3:6, 6:4, 7:5).

Zverenkyňa Mateja Liptáka Cibulková bola vlani v 3. kole v All England Lawn Tennis and Croquet Clube, v ktorom podľahla Chorvátke Ane Konjuhovej po tuhom boji 6:7 (3), 6:3, 4:6. V rokoch 2016 a 2011 sa dostala na slávnom trávnatom grandslame do štvrťfinále. Tohtoročným postupom do rovnakej fázy turnaja si vyrovnala svoje kariérne maximum na tomto turnaji.