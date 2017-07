Wimbledon: Federer zabojuje o rekordný 8. titul, v pavúku žien sú favoritkami Češky

LONDÝN 3. júla (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky grandslamový rekordér Roger Federer a české tenistky Karolína Plíšková a Petra Kvitová sú favoritmi tretieho vrcholného turnaja sezóny Wimbledonu v Londýne, na stávkovej burze majú kurzy 3,3 a po 5,8.

Dianie na trávnatých kurtoch All England Lawn Tennis and Croquet Clubu sa začne v pondelok a skončí sa v nedeľu 16. júla.

Šampióni vo dvojhre si odnesú 2,2 milióna libier, čo je nárast o 10 % oproti vlaňajšku. Celkovo si hráči rozdelia 31,6 milióna libier v porovnaní s minuloročnou sumou 28,1 milióna libier. Za šesť rokov podujatie viac ako zdvojnásobilo svoju finančnú príťažlivosť: v sezóne 2011 bolo k dispozícii 14,6 milióna libier.

Titul v singli mužov bude obhajovať domáci líder svetového rebríčka ATP Andy Murray, ktorý v britskej metropole triumfoval aj v roku 2013.

Na zelenom podklade však aktuálne absolvoval iba jeden duel, v Queen´s Clube tiež v Londýne prehral s austrálskym “no-nameom” Jordanom Thompsonom a čerstvo zrušil obe naplánované exhibičné rozcvičky pre problémy s bedrom.

Federer má piaty raz šancu osamieť na čele miestneho historického poradia pred Williamom Renshawom a Petom Samprasom. Rovnako ako oni 7-krát dobyl trofej (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012). Od spomenutej edície 2012 čakal na 18. položku vo svojej zbierke z Majors až do januárových melbournských Australian Open.

Medzičasom zvládol americké “hardové” Sunshine Double v kalifornskom Indian Wells a v Miami na Floride a po účelovom vynechaní hlavnej časti antukovej sezóny vrátane parížskeho Roland Garros sa pripomenul na tráve v Halle, kde sa presadil deviaty raz.

Hegemónia Big 4 trvá už od 2003

Z doterajších víťazov sú na štartovej čiare aj Srb Novak Djokovič (2011, 2014, 2015) a Španiel Rafael Nadal (2008, 2010). Djokovič sa síce už rok – na svoje pomery – značne hľadá, určite ho však povzbudil úspech na tohtotýždňovej prípravnej akcii v Eastbourne.

Nadal žiaril na svojej obľúbenej antuke, skompletizoval hneď tri “La Décimy”, a to v Monte Carle, Barcelone a na RG. V minulosti dostatočne dokázal, že okrem najpomalšieho povrchu dokáže byť prenikavo účinný aj na tom najrýchlejšom.

Premiérovo nastúpia všetci členovia tzv. Big 4 už ako tridsiatnici, ale vzhľadom na terajšie dianie to vôbec nevyzerá na zásadnú generačnú obmenu v dohľadnom čase.

Špecifické wimbledonské nasadenie sa na úkor Švajčiara Stana Wawrinku postaralo o to, že najrešpektovanejšia štvorica mužského tenisu súčasnosti sa nemôže stretnúť pred semifinále. V ňom by sa udiali súboje Murray – Nadal a Federer – Djokovič.

Murrayho na úvod vyzve kazašský lucky loser z kvalifikácie Alexander Bublik, Nadala austrálsky držiteľ chráneného renkingu John Millman, Federera nevyspytateľný ukrajinský ekvilibrista s raketou Alexandr Dolgopolov a Djokoviča rovnako charakterizovateľný Slovák Martin Kližan.

Posledným hráčom mimo Big 4, ktorý sa radoval na adrese SW19 Church Road, bol už v roku 2002 Austrálčan Lleyton Hewitt. Azda hlavným papierovým ašpirantom na ukončenie tejto hegemónie je Wawrinka, zavŕšil by tým kariérny Grand Slam.

Prienikom do finále v Paríži pripomenul, že je mužom veľkých scén, ale treba vnímať aj to, že pri Temži ešte nebol za štvrťfinále. Trúfať si nepochybne môže aj Kanaďan Milos Raonic, veď pred dvanástimi mesiacmi si zahral o primát.

Na štartovej čiare len dve bývalé šampiónky

U žien chýba tehotná vlaňajšia víťazka Serena Williamsová z USA (triumfovala aj na ročníkoch 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 a 2015) ale i ruská hrdinka Wimbledonu zo sezóny 2004 Maria Šarapovová, ktorú po aprílovom návrate z dopingovej trestnej lavice odstavil zadný stehenný sval.

Okrem Kvitovej (2011 a 2014) je z držiteliek wimbledonského titulu v hre len Američanka Venus Williamsová (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

Tridsaťsedemročná veteránka postupom až do finále Australian Open 2017, v ktorom prehrala so sestrou Serenou, ukázala, že s ňou stále treba rátať. Otázne je, v akom psychickom rozpoložení sa prezentuje pod vplyvom nepríjemností v súkromnom živote: vo štvrtok vyvstalo, že 9. júna bola účastníčkou autonehody so smrteľnými následkami, rodina obete ju zažalovala.

Prípadný tretí triumf Kvitovej by bol mimoriadne emotívnym príbehom. Vlani 20. decembra bola rada, že prežila lúpežné prepadnutie vo svojom prostějovskom byte, po následnej takmer štvorhodinovej operácii dorezanej dominantnej ľavej ruky nevedela, či sa bude môcť vrátiť k vrcholovému športu, predminulý týždeň sa radovala z titulu v Birminghame, bol to len druhý turnaj v jej “novej kariére”.

V antukovom Paríži prehrala v 2. kole s americkou univerzálkou Bethanie Mattekovou-Sandsovou. Karolína Plíšková vynikla v tohtotýždňovom Eastbourne a skutočnosť, že na Wimbledone ešte nebola táto finalistka vlaňajších US Open za 2. kolom, zrazu nepôsobí prehnane relativizujúco.

Do naozaj širokého okruhu reálnych adeptiek na titul patria nemecká jednotka počítačového poradia WTA a vlaňajšia finalistka v Londýne Angelique Kerberová, španielska finalistka tohto turnaja spred dvoch rokoch a takisto grandslamová šampiónka Garbine Muguruzová-Blancová (obe nestačili na Serenu), necelý mesiac už dvojnásobná finalistka Roland Garros Simona Halepová z Rumunska, momentálne zdravotne otázna domáca Johanna Kontová a, samozrejme, senzačná víťazka RG 2017 Jelena Ostapenková z Lotyšska.

Popri Kližanovi budú zo SR v akcii grandslamový debutant Norbert Gombos, sériu štyroch nezdarov ťahajúca štvrťfinalistka Wimbledonu 2011 a 2016 Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková, Jana Čepelová a Kristína Kučová.