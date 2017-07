Wimbledon: Makarovová a Vesninová suverénne vyhrali finále štvorhry 6:0, 6:0

LONDÝN 16. júla (WebNoviny.sk) – Ruské tenistky Jekaterina Makarovová a Jelena Vesninová nasadené ako druhé zvíťazili absolútne suverénne za 54 minút dvakrát 6:0 nad deviatkami podujatia, Taiwančankou Čchan Chao-čching a Rumunkou Monicou Niculescovou, v sobotňajšom finále štvorhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Víťazky si pripísali tretí grandslamový titul po Roland Garros 2013 a US Open 2014. Ku kariérnemu “Grand Slamu” stačí úradujúcim olympijským šampiónkam z Ria de Janeiro ovládnuť Australian Open. V Melbourne majú zatiaľ na konte jedno finále z roku 2014. Na Wimbledone predtým neuspeli vo finále v roku 2015, keď tesne podľahli Indke Sanii Mirzovej a Švajčiarke Martine Hingisovej 7:5, 6:7 (4), 5:7.

V tenisovej “open ére” to bolo len druhé finále s výsledkom 6:0, 6:0, v minulosti sa takto zdrvujúco podarilo vyhrať rozhodujúci zápas o grandslamový titul iba Nemke Steffi Grafovej v súboji s Natašou Zverevovou z vtedajšieho Sovietskeho zväzu v singlovom finále na Roland Garros 1988. Tzv. double bagel naposledy predtým v slávnom All England Clube utrpeli v americkom finále v roku 1953 Maureen Connollyová a Julia Sampsonová, ktoré podľahli krajankám Shirley Fryovej a Doris Hartovej.

“Keď sa zápas skončil, povedala som Jelene, že mi to ani nepríde, že sme vyhrali dvakrát na nulu. Mám pocit, že najmä druhý set bol vyrovnaný a súperky v ňom mali svoje šance. My sme si však zakaždým poradili,” uviedla Jekaterina Makarovová podľa webu WTA. “Vždy sme chceli vyhrať najmä Wimbledon a počkali sme si na to. Pred dvoma rokmi sme prehrali vo finále 5:7 v treťom sete a zostalo nám to v hlavách. Teraz sme dali do toho všetko a zakončili sme zápas najlepšie, ako sa dalo,” skonštatovala Jelena Vesninová.

Wimbledon – štvorhra žien – finále:

Jekaterina Makarovová, Jelena Vesninová (Rus.-2) – Čchan Chao-čching, Monica Niculescová (Taiw./Rum.-9) 6:0, 6:0 za 54 minút