Wimbledon: Skvelá Muguruzová-Blancová ukončila Rybárikovej životný turnaj, hovoria osobnosti

LONDÝN 13. júla (WebNoviny.sk) – Ohlasy osobností na prehru slovenskej tenistky Magdalény Rybárikovej 1:6, 1:6 so Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou vo štvrtkovom semifinále dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne (zdroj: BBC).

Tracy Austinová: “Muguruzová-Blancová bola v tej správnej zóne. Tento zápas bol jedným z tých, na ktoré trénujete celý život. Keď príde práve v semifinále Wimbledonu, je to ako zo sna. Pre Rybárikovú sa sústavne všetko dialo prirýchlo. Víťazka bola kompletne koncentrovaná a takticky skvelá.”

John McEnroe: “Je to trochu škoda, lebo Rybáriková mala životný turnaj, teraz však možno odíde z dvorca s pocitom, že je 84. na svete.” (Pozn.: Rybáriková v skutočnosti figuruje na 87. pozícii)

Mary Pierceová: “Od Garbine Muguruzovej-Blancovej to bolo pôsobivé. Od prvej loptičky bola naplno v tom a vydržalo jej to až do tej poslednej. Pohybovala sa po základnej čiare, zostávala agresívna a pritom robila nízky počet nevynútených chýb v porovnaní s tým, koľko vypaľovala ´winnerov´. Nepretržite útočila a nepoľavovala. Nedala Rybárikovej šancu nadýchnuť sa. Dnes bola pre ňu pridobrá.”