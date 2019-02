Foto: Winter Classic nepokazilo ani upršané počasie, Lintner daroval Filcovi špeciálny darček

BANSKÁ BYSTRICA 2. februára (WebNoviny.sk) – Napriek obavám z počasia vyšiel sobotňajší hokejový Súboj legiend v rámci očakávanej akcie Kaufland Winter Classic Games 2019 na výbornú.

V priestoroch Štadióna SNP v Banskej Bystrici sa zišli viacerí hviezdni hráči s titulmi majstrov sveta z roku 2002 či držitelia Stanleyho pohára, aby si medzi sebou zmerali sily vo vzájomnom zápase Tipsport tímu a Kaufland tímu pod holým nebom.

So slnkom by to nebol Winter Classic

Akciu si nesmierne pochvaľoval jej hlavný iniciátor a riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner, ktorému nevadilo ani mierne upršané počasie a fakt, že do mierne zapršanej ľadovej plochy sa hráčom občas zarezávali korčule.

„Čo by to bolo za Winter Classic, keby nám tu svietilo slnko a bolo 10 stupňov? Počasie bolo také, aké sa k akcii aj hodí. Samozrejme, nevieme ho ovplyvniť. Avšak po noci, ktorá bola upršaná, sme nakoniec dokázali dať ľad do poriadku a máme dosť času na to, aby bolo všetko hotové na nedeľný zápas Tipsport ligy medzi Banskou Bystricou a Zvolenom,“ povedal v mixzóne po skončení podujatia Lintner.

Veľká pocta Jána Filca

Ešte pred samotným začiatkom exhibície sa dočkal veľkej pocty bývalý tréner hokejovej reprezentácie Slovenska Ján Filc.

Kouč, ktorý doviedol slovenský výber k zisku strieborných medailí v roku 2000 a neskôr aj zlatých kovov v roku 2002, sa dočkal poďakovania od hráčov aj fanúšikov.

Lintner mu venoval špeciálny portrét jeho víťazného gesta po zisku zlatých medailí a na tribúne mu priaznivci vystavili veľký plagát s nápisom „Ďakujeme, JF“.

„Už dlhodobejšie sme rozmýšľali nad tým, že chalani dostávajú rôzne pocty a pri formálnych koncoch kariéry sa vyvesujú ich dresy na jednotlivých štadiónoch. Pri trénerskej kariére to však ide akosi do stratena a je málo príležitostí, kedy sa dá trénerom prejaviť pocta takýmto pekným spôsobom. Ja som dlho nerozmýšľal o tom, že by bolo vhodné poďakovať sa Filcovi na takejto akcii. Najzaujímavejšie určite bolo, že to nečakal a jeho reakcia bola o to vzácnejšia,“ povedal na adresu 65-ročného bývalého trénera Lintner.

Nie je to naposledy

Ján Filc následne vhodil čestné buly, po ktorom nasledoval spomenutý Súboj legiend. Z neho ako víťazný vzišiel Tipsport tím, ktorý zdolal Kaufland tím 23:21. Exhibícia pod holým nebom nadchýnala aj fanúšikov v hľadisku, ktorí sa organizátorom odvďačili nejednou mexickou vlnou.

A hoci v samotnom zápase, ktorý sa hral na 3×10 minút, padalo množstvo gólov, najhlasnejšie reagovali diváci v Banskej Bystrici pri súťažiach zručnosti. Tie môžu dostať v budúcnosti na podobných podujatiach ešte viac priestoru.

„Celkovo ide o projekt, ktorý sme pripravovali tri roky. Ukázalo sa, že tento formát je skvelý a určite ho nevidíme naposledy. Do budúcnosti sa nemusí toľko hrať a môže sa viac súťažiť. Fanúšikov to baví a chalani ukazujú obrovskú zručnosť,“ uzavrel 41-ročný Lintner.