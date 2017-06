Wizz Air otvoril svoju prvú britskú základňu v Lutone pri Londýne

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air vo štvrtok otvorila svoju prvú britskú základňu v Lutone. Na tomto letisku severne od Londýna umiestni svoje nové lietadlo A320 a zvýši tak svoju prevádzku na 42 spojeniach z Lutonu. Ako aerolínie vo štvrtok informovali, na linkách z Lutonu a späť doteraz prepravili tridsať miliónov cestujúcich.

V spojitosti s otvorením základne v Lutone Wizz Air vytvorí 36 nových priamych pracovných pozícií. Nová základňa zároveň umožní otvorenie troch liniek do Tel Avivu v Izraeli, Prištine v Kosove a Kutaisi v Gruzínsku, pričom pôjde o jediné priame spojenie medzi Veľkou Britániou a týmto gruzínskym mestom. Narastie aj počet frekvencií letov na linkách do Rumunska.

Prvý let sa uskutočnil do Lutonu

Prvý let Wizz Air-u v roku 2004 sa uskutočnil z poľských Katovíc práve do Lutonu. “Odvtedy sme previezli viac ako 30 miliónov pasažierov na našich nízkonákladových linkách z Lutonu, čím sme podporili lokálny turizmus, rozvoj leteckého priemyslu a posilnili obchodné partnerstvá medzi Veľkou Britániou a strednou a východnou Európou,” povedal korporátny riaditeľ Wizz Air-u Owain Jones. Nová základňa podľa neho umožní vytvorenie priamych pracovných miest a pridá do ponuky letov nové destinácie, spolu 42 spojení do osemnástich krajín.

Wizz Air prepravil v minulom roku vyše päť miliónov cestujúcich na svojich linkách z Lutonu, čím sa stal druhým najväčším prepravcom na tomto letisku. V tomto roku ponúkajú aerolínie takmer 6,3 milióna sedadiel na svojich londýnskych spojeniach, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %.

Wizz Air-u lieta do 42 destinácií

Sieť britských liniek Wizz Air-u v súčasnosti zahŕňa 82 spojení z deviatich letísk do 42 destinácií. Vlani previezol dopravca na svojich britských linkách viac ako 6,6 milióna cestujúcich, čo znamenalo medziročný nárast o 30 % a podporu takmer päťtisíc lokálnych pracovných pozícií v súvisiacich odvetviach. Od začiatku prevádzky sa pre Wizz Air rozhodlo vyše 35 miliónov cestujúcich na linkách medzi Veľkou Britániou a strednou a východnou Európou.

Wizz Air prevádzkuje pravidelné linky do Lutonu aj z Košíc, kde má svoju slovenskú základňu, a tiež z letiska Poprad – Tatry.

Wizz Air je najväčšia nízkonákaldová letecká spoločnosť v strednej a vo východnej Európe. V súčasnosti prevádzkuje flotilu 81 lietadiel Airbus A320 a A321 na vyše päťsto leteckých spojeniach z 28 základní do 141 destinácií v 42 krajinách. Aerolínie majú približne tritisíc zamestnancov a v minulom roku prepravili 23 miliónov cestujúcich.