Wolt ďalej expanduje, dostupný je už aj v Martine a v Liptovskom Mikuláši

Donášková služba Wolt rozšírila svoje služby do ďalších dvoch slovenských miest. Od 14. októbra spustila svoju prevádzku v Martine a v Liptovskom Mikuláši. Wolt tak rozšíril svoje pôsobenie už do 11 slovenských miest po tom, čo v septembri oznámil vstup aj do Trenčína a Zvolena.

Doručovacia služba Wolt sa od septembra 2019, keď vstúpila na Slovensko, úspešne etablovala na trhu. Martin a Liptovský Mikuláš sú v poradí desiate a jedenáste slovenské mesto, v ktorom sprístupnila svoje služby pre zákazníkov. Tí si budú môcť prostredníctvom mobilnej aplikácie Wolt alebo webovej stránky www.wolt.sk objednávať jedlo z viacerých obľúbených reštaurácií. V Martine začína Wolt s ponukou od takmer 20 reštaurácií, no zákazníci si môžu objednať napríklad aj z pekárne. V Liptovskom Mikuláši je v ponuke 25 reštaurácií a prevádzok, medzi nimi aj kvetinárstvo či potraviny.

S rozširovaním svojich služieb Wolt neustále dbá na zlepšovanie zákazníckeho servisu. Jeho kvalita spočíva v expresnom doručení objednávok, prehľadnej a spoľahlivej aplikácii, ako aj rýchlej podpore pre zákazníkov a partnerov, ktorá rieši problémy do 1 minúty. Doručenie objednávok sa aktuálne pohybuje v priemere do 30 minút. Wolt od septembra pridal do svojej aplikácie možnosť hotovostných platieb pre objednávky do 50 Eur, a tak je na každom zákazníkovi, či uprednostní platbu vopred platobnou kartou alebo hotovosťou po prevzatí objednávky.

„Teší nás, že prichádzame opäť bližšie k zákazníkom a naše služby budú môcť využívať aj v Martine a v Liptovskom Mikuláši. Veríme, že naša služba bude zákazníkom šetriť čas a umožní im vychutnať si obľúbené jedlo aj doma alebo v práci. Určite budeme radi, ak sa postupne pridajú ďalší partneri, či už v oblasti gastro alebo retailu. Taktiež radi privítame aj záujemcov o kuriérsku spoluprácu,“ povedal generálny riaditeľ Wolt Slovensko Tomáš Beniak.

Foto: Wolt

Benefity pre kuriérov

Wolt zabezpečuje donášku vďaka spolupráci s partnerskými kuriérmi, ktorým ponúka zaujímavé benefity. Výhodou je najmä flexibilita, vďaka ktorej si môžu organizovať pracovný čas podľa svojej preferencie. Partnerskí kuriéri Woltu totiž sami rozhodujú, kedy budú online a na akom dopravnom prostriedku budú doručovať objednávky. Zároveň Wolt s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť a poskytnúť im podporu pri neočakávaných udalostiach, bezplatne poskytuje úrazové poistenie a nepretržitú podporu všetkým partnerským kuriérom počas výkonu práce bez ohľadu na zmluvný vzťah. Ďalšou výhodou je, že partnerský kuriér Woltu zarába za každú odvezenú objednávku, keďže zákazníci majú možnosť cez aplikáciu dať pri objednávke kuriérovi prepitné a to mu ostáva v plnej výške. Priemerný zárobok partnerského kuriéra je

8-11 Eur/hodina.

Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke wolt.com/sk/couriers.

