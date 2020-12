Wonder Woman 1984 prilieta do kín, vidieť ju môžete len do soboty

Pochádza z bájneho kmeňa Amazoniek a náš svet ochraňuje už desaťročia. V jej prvom filme sme videli, ako pomohla ukončiť svetovú vojnu, tentoraz v kinách bojuje proti dvom mocným nepriateľom, ale aj proti slabosti, akú doteraz nezažila… Vo filme Wonder Woman 1984 sa do otvorených kín vracia obľúbená superhrdinka už vo štvrtok 17. decembra, v sérii predpremiér do niektorých dokonca aj o deň skôr. Fanúšikov a fanúšičky tak cez víkend do sobotného lockdownu čaká unikátna príležitosť vychutnať si jej najnovšie dobrodružstvo, sprevádzané vynikajúcimi ohlasmi zo zahraničia!

Píše sa rok 1984, svet je pestrofarebný, žije v relatívnom mieri a Diana Prince (Gal Gadot) pracuje ako antropologička, pričom si občas v identite superhrdinky Wonder Woman odskočí zabrániť lúpeži, zraneniu či čomukoľvek ešte horšiemu. Keď sa v inštitúte, pre ktorý pracuje, objaví legendárny kryštál s magickou mocou plniť priania, nepodarí sa jej však zabrániť tomu, aby skončil v nesprávnych rukách. Diana sa aj preto bude musieť postaviť hneď dvom protivníkom – ambicióznemu podnikateľovi Maxovi Lordovi (Pedro Pascal) a mocnej Gepardici – The Cheetah (Kristen Wiig), ktorá v komiksových predlohách patrí medzi jej najväčších nepriateľov.

„Diana nabrala skúsenosti, je oveľa dospelejšia a rozumnejšia než v prvom filme, navyše chápe zložitosť ľudstva. Zároveň je veľmi osamelá, lebo za posledné roky prišla o všetkých členov svojho tímu. Je zdržanlivá a chráni si súkromie,“ hovorí o svojej postave herečka Gal Gadot a dodáva, že zasadenie filmu do osemdesiatych rokov bolo výborným nápadom. „Je to veľmi pestrá dekáda a ponúka veľa úžasných vecí, s ktorými sa dá vo filme pracovať. Čo sa týka vizuálnej stránky, hudby a použitia skladieb, osemdesiate roky boli skutočne nezabudnuteľná éra, ktorú milujem.“

Okrem Gal Gadot v hlavnej úlohe sa vo filme objaví množstvo ďalších známych tvárí. Ako hrdinkina životná láska, pilot Steve, sa vráti Chris Pine, ktorého publikum pozná z prvej snímky o Wonder Woman alebo z nedávno obnovenej filmovej série Star Trek. Úlohu Dianinej mentorky Antiopy si zopakuje si zopakuje Robin Wright, aj u nás známa zo seriálu House of Cards. Pedro Pascal, filmový podnikateľ Max Lord, si srdcia publika získal najmä v seriáli Hra o tróny, kým Gepardica Kristen Wiig je známa skôr ako komediálna herečka a dlhoročná členka ansámblu skečovej šou Saturday Night Live. Film Wonder Woman 1984 do slovenských kín prináša distribučná spoločnosť Continental film, dostupný bude aj vo formáte IMAX 3D.

