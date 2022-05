WOWOX prináša výnimočné produkty a novú dimenziu zážitkového nakupovania. Nákupy cez app-ku sú „IN“

Na Slovensku sa spustila nová éra nákupov – v smartfóne si prostredníctvom aplikácie WOWOX vyberiete a zakúpite výnimočný tovar, zvolíte si miesto jeho vyzdvihnutia a okamžite si ho môžete prevziať z WOWOX-matu. Za projektom stojí inovátorská spoločnosť UFOX, ktorú vedú Dalibor Málek a jeho dcéra Petra Kmeťová. „Robte to, čo milujete a milujte to, čo robíte,“ tak znie Petrine životné krédo. Dalibor je v podnikateľskom svete pojem. Medzi „topku“ vystrelil najmä s biznisom balíkomatov, keď ako prvý na Slovensku a v Čechách zaviedol túto revolučnú technológiu. Tá sa rozšírila ďalej do Európy, východnej Ázie a následne do mnohých ďalších krajín sveta. Novinka WOWOX predstavuje šikovné spojenie logistickej technológie a dôvtipného predajného riešenia. Prečítajte si rozhovor s Petrou a Daliborom a dozviete sa aj to, ako sa spolu dopĺňajú v podnikaní a nápadoch.

Čo ľuďom prináša nová aplikácia WOWOX a v čom je tento projekt novátorský?

(Petra) Samotná aplikácia slúži ako vstupenka – brána do novej dimenzie zážitkového nakupovania WOWOX platformy. Rozhodli sme sa, že celý systém WOWOX bude akceptovať moderný dynamický trend využívania smartfónov a aplikácií na iOS a Android platformách. Jadro cieľovej skupiny sú mladí ľudia vo veku medzi 16 a 25 rokov, čo však zďaleka nevylučuje atraktivitu našej ponuky aj pre iné vekové skupiny. WOWOX je zameraný na týždennú ponuku výnimočných, zaujímavých, inovatívnych či ťažko dostupných produktov zo sveta, ako aj od nás zo Slovenska a Českej republiky. (Dalibor) Vyhľadávame spolupráce s domácimi firmami, ktoré majú niečím výnimočný a zaujímavý produkt a zároveň chceme byť verní prvotnej myšlienke – ponúkať skutočne ojedinelé produkty, nadpriemernej kvality, ktoré nie sú inde bežne dostupné.

Dalibor Málek je ideamaker platformy WOWOX. Foto: WOWOX

Čím sa WOWOX a forma nakupovania výlučne cez aplikáciu najviac odlišujú od iných foriem online nákupu?

(Petra) WOWOX systém je výnimočný a odlíšiteľný v samotnom základe a princípe fungovania. Ak si vyskúšate nákup cez WOWOX, dostane sa vám pod kožu a stane sa vašou neoddeliteľnou súčasťou. Jeho unikátnosť spočíva v spojení niekoľkých výnimočných elementov: každý týždeň jeden unikátny produkt, doručenie za nula minút a nula eur vďaka vlastnej sieti vopred naplnených WOWOXmatov. K tovaru vždy relevantný darček zadarmo, možnosť aj celého nákupu za kredity, rôzne formy získavania kreditov, každý týždeň prémia 500 eur v kreditoch vložená v jednom z našich boxov. (Dalibor) WOWOX app-ka vám ponúka okrem uvedeného aj ponuku nadchádzajúcich produktov na týždennej báze, komplexný popis produktu formou obrázkov, videí, recenzií a odporúčaní, bezpečnú platobnú bránu, históriu objednávok, integrovaný zákaznícky chat a čo sa tiež oplatí zdôrazniť – priamo v app-ke si viete manažovať miesto vyzdvihnutia zakúpeného produktu. (Petra) A nielen to, miesto pre vyzdvihnutie vašej objednávky si môžete flexibilne meniť – zmena je otázkou pár kliknutí v app-ke a môžeme sa baviť o sekundách pre uskutočnenie celej zmeny odberného miesta. App-ka vám vygeneruje pre nové odberné miesto nový QR kód. Ešte dodám, že cena produktu v app-ke je finálna, žiadne ďalšie poplatky a žiadne poštovné. (Dalibor) Čiže všetko je maximálne jednoduché, rýchle a bezpečné. Do budúcna by sme radi obohatili koncept WOWOX v posilnení interakcie so zákazníkmi – teda WOWOX komunitou. V hlave máme ideu, že ponúkneme ľuďom možnosť hlasovania o tom, ktorý z navrhnutých produktov sa dostane do najbližšej ponuky. Ale nápadov máme samozrejme ešte oveľa viac.

Kto z vás dvoch bol hlavný ideamaker pre vznik WOWOX?

(Dalibor Málek) Ja. Mňa nebavia rutinné veci a celý život som sa snažil tvoriť niečo unikátne. Koniec koncov jeden príklad za všetky – bol som ideamaker a stál som pri zrode prvej firmy tu na malom Slovensku, ktorá spustila ako prvá na svete vysokorýchlostnú digitálnu plnofarebnú produkčnú tlačiareň, použila unikátnu formu obálkovania paper-wrapping technológiou a zaviedla v svetovom primáte produkciu plnofarebných trans-promo personifikovaných dokumentov a obálok. Každopádne pre WOWOX ma „nakopla“ aj skúsenosť, ktorú som získal pri celosvetovej premiére filmu Avatar, kde sme ponúkli v rozvíjajúcej sa sieti našich balíkomatov v Poľsku túto filmovú novinku – v tom čase ešte na DVD nosičoch. Záujem ľudí bol doslova šialený. Odvtedy som v sebe nosil a rozvíjal myšlienku WOWOX konceptu, čo bolo zhruba 13 rokov. Siete balíkomatov som vytvoril na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Taliansku aj v Hongkongu. Tak som si pomyslel, že čo ďalšie inovatívne môžem na trh priniesť a ktorým smerom svoje nápady realizovať. A prišla idea na koncept unikátneho zážitkového nakupovania WOWOX.

Jedna najzásadnejšia vec pre ktorú by mal človek používať túto app-ku a vstúpiť tak do nákupnej komunity WOWOX?

(Dalibor) Jedinečnosť, modernosť, zábava, unikátnosť formy a ponuky nakupovania, ktoré vám nikto iný na trhu neponúka. (Petra) WOWOX ponúka úplne odlišnú nákupnú skúsenosť, nakupujúci sa organicky stáva súčasťou komunity. (Dalibor) Nákup je všeobecne procesne jednoduchá vec a my prinášame úplne inú dimenziu nákupného procesu – jednoduchosť, rýchlosť, interakciu, komunitu, smart technológiu, zážitok a zábavu pri nakupovaní, ale aj pri samotnom preberaní produktu z WOWOX-matu. Je to presne to, čo moderná a mladá generácia chce. V tomto kontexte sa oplatí spomenúť, že práve s dôrazom na mladú generáciu a WOWOX komunitu, sme vsadili kartu komunikácie aj na influencerov. Tí jednak dokážu osloviť a pritiahnuť pozornosť mladého publika a tlmočiť im informácie a obsah jazykom ich generácie. (Petra) Spomedzi množstva spoluprác s influencermi spomeniem aspoň našu „TOP trojku“: Expl0ited, thebacis , Cynthia Tóthová. (Dalibor) Napríklad špeciálne Expl0ited, keď pochopil o čom WOWOX je a čo ponúka, tak bol ešte viac nadšený a otvorený pre ďalšiu spoluprácu. A presne o tom to je, kto si vyskúša nakupovanie cez WOWOX, ostane nadšený.

Kedy začalo vaše spoločné podnikanie v zostave otec a dcéra a čo bol váš prvý spoločný produkt?

(Petra) Spoločne sme začali podnikať pred 5-timi rokmi, ja som bola predtým dlhodobo v zahraničí. Otca obdivujem odmala a je pravda, že vždy som s ním chcela pracovať. Páči sa mi, aký je vizionár a jeho podnikateľský duch, ale nechcela som pre neho pracovať len kvôli tomu, že som jeho dcéra. Chcela som sa sama postaviť na nohy a pracovne dosiahnuť nejakú métu, pri ktorej by som nadobudla objektívny pocit, že som niečo sama dosiahla a tým pádom mám čo ponúknuť a priniesť do podnikania s otcom. Prvý náš produkt bol finančný multifunkčný kiosk. (Dalibor) Ja len pripomeniem, že Peťka sa predtým pracovne vyšvihla v Nemecku na senior projektovú manažérku, čiže v tom čase už vedela, že niečo dokáže. Po návrate na Slovensko začala v našej firme od prvej sekundy robiť na pozícii projektovej manažérky. Pracovala na veľkom projekte e-grocery robotických balíkomatov vo Francúzku (spoločnosť Carrefour), kde pôsobila ako hlavná projektová manažérka za spoločnosť Retail Robotics – vytvárali sme pre nich softvér a zároveň sme im riadili projektový manažment pilotnej fáze. Spolu S Petrou sme vyvíjali a priniesli do praxe aj spomenutý multifunkčný finančný kiosk pre jednu českú firmu. V zásade sme obaja stále spolu participovali na viacerých veľkých projektoch. O to viac sa tešíme z nášho od začiatku až po finále vlastného spoločného projektu WOWOX.

WOWOX je pre Petru Kmeťovú podnikateľskou srdcovkou. Foto: WOWOX

Rodinný biznis má zvyčajne aj svoje úskalia a vie sa nemilo premietnuť do vzájomných vzťahov. Ako to bolo u vás v tomto smere na začiatku podnikania a ako je to teraz?

(Petra) Bude to znieť ako neuveriteľné klišé, ale náš vzťah je od môjho detstva výborný. Musím povedať, že aj keď sme spolu začali pracovať, od samého začiatku sa dokážeme veľmi rešpektovať. To samozrejme neznamená, že vo všetkom a vždy spolu súhlasíme, ale dokážeme sa perfektne dopĺňať, nápadmi aj názormi. Mám pocit, že každý z nás prináša do tej spoločnej skladačky to svoje vlastné a ničím si v tom nejak nekonkurujeme. Vždy keď niečo riešime, otec moje argumenty berie v úvahu a naopak. (Dalibor) Aj keď sa niekedy „pobijeme“ a povieme si veci zvýšeným hlasom, ale je to v prospech veci a je dôležité, že ja ju veľmi rešpektujem ako človeka. Vždy som na Peťku hľadel nie cez prizmu dcéry, ale samostatne mysliacej bytosti, ktorú rešpektujem. Tak tomu bolo, aj keď mala 15-rokov, bola v tom čase najmladšou reprezentantkou v športe, ktorému sa venovala, no a v 18-tich odišla do zahraničia. Vzájomne sa v podnikaní neskutočne výborne dopĺňame, v čom som ja dobrý, ona je menej a naopak – v čom ona vyniká, ja som za ňou v závese. Máme teda krásny prienik našich schopností, máme sa ľudsky veľmi radi, sme obaja rodinne založení ľudia. Mimochodom, pracuje s nami aj „mamina“, teda Peťkina mama a moja manželka. Každopádne – všetky možné nezhody sú len vecou vypusteného ega, takže na toto si dávame pozor a snažíme sa s tým aj vedome pracovať a potláčať vlastné egá.

Za roky spoločného podnikania, čo vnímate ako najpozitívnejší a naopak najnegatívnejší okamih v biznise?

(Petra) Pre mňa je pozitívum už samotný fakt, že otec je pre mňa človek, ktorému plne dôverujem, obdivujem ho, vďaka nemu sa neustále dostávam k príležitostiam a nápadom ku ktorým by som sa inak nedostala. Určite pozitívne vnímam aj to, že robím čo ma baví, každý deň chodím do práce s úsmevom, napriek tomu, že samozrejme v podnikaní sa vždy vyskytnú veci a problémy, ktoré treba riešiť. (Dalibor) Presne, za mňa rozhodne tiež je najpozitívnejšia skutočnosť, že mám v Peťke človeka, ktorému absolútne verím, má unikátne schopnosti v rôznych oblastiach a vytvárame pracovné súznenie a nie nezmyselné konflikty. Zároveň ma vynikajúco dopĺňa generačne, keďže ja už nemám tak široký prehľad a informácie, ktoré sa týkajú mladšej generácie a práve tu je Peťka tiež nenahraditeľná. Všeobecne mladú generáciu vnímam ako inšpirujúcu, snažím sa s nimi aj v rámci rodiny komunikovať veci a nápady, aby som mal čo najlepší náhľad do jej myslenia a preferencií. Vďaka tomu vieme aj WOWOX zmysluplne cieliť na mladú generáciu, keď poznáme ich preferencie, záujmy a potreby. No a čo sa týka negatívnych skúseností v podnikaní – v rámci firmy nič, aj keď samozrejme prichádzajú v podnikaní etapy, keď sa môžu veci dariť menej. Ale ani my sme sa nevyhli istým sklamaniam, resp. „fackám“. Tie sa týkali rôznych externých firiem s ktorými sme spolupracovali. Ale na strane druhej, každú takúto „facku“ vnímam ako ponaučenie a skôr „nakopnutie“ ísť ďalej.

WOWOXmat je komfortný spôsob preberania tovaru. Foto: WOWOX

Čo je vaša doterajšia naj „srdcovka“, ktorý produkt alebo služba to je?

(Dalibor) Za mňa rozhodne projekt Cromwell print, čiže plnofarebná digitálna transakčná a marketingová tlač. Je to úspešný projekt, ktorého ideu som celú od základu vymyslel, naplnil v ňom moje vízie a predstavy o úspechu novátorskej myšlienky. (Petra) Tak v mojom prípade je to práve naša novinka WOWOX. Ten je mojou srdcovkou a verím v jeho úspech. Pri ňom prichádza k skĺbeniu výnimočnosti, novej dimenzie zážitkového nakupovania spojenej s organickou tvorbou komunity, ktorá očakáva, že dostane niečo iné, niečo viac a my im to vieme ponúknuť.

Ako by ste pár slovami definovali vašu podnikateľskú misiu a víziu pre najbližšie roky?

(Dalibor) U mňa možno stručne len to, že chcem postaviť zaujímavú a unikátnu platformu a v správnom leveli rozvoja ju odovzdať svojim nasledovníkom. Čiže Peťke a ďalším mne blízkym ľuďom. Za mňa takto vnímam svoju misiu. (Petra) Čo sa týka našej vízie na najbližšie roky – určite chceme úspešne postaviť na nohy koncept WOWOX a expandovať do viacerých krajín. (Dalibor) Naša vízia je urobiť z WOWOX v najbližších rokoch nadnárodný projekt, rozvinúť jeho environment, komunikáciu, posunúť ho ako Peťka uviedla aj územne – čiže expandovaním do zahraničia. Uskutočňovať progres aj v oblasti funkcionality aplikácie WOWOX. Dnes je neskutočne rýchlo napredujúci technologický pokrok vďaka digitalizácii a globalizácii, čo v tomto prípade hrá v náš prospech. Vidím to realisticky tak, že WOWOX koncept sa za pár rokov udomácni vo veľa krajinách Európy s ďalšou víziou rastu na iné kontinenty.

WOWOXmat nájdete aj v priestoroch novej autobusovej stanice a nákupného centra NIVY. Foto: WOWOX

Na záver ešte jedna otázka – čo vám prinieslo podnikanie a prečo by podľa vás mali ľudia začať podnikať?

(Dalibor) Mne podnikanie prinieslo slobodu a tú si veľmi cením. Sloboda je samozrejme súčasne aj zodpovednosť. Tej sa však niektorí boja a je im pohodlnejšie byť v područí niekoho s pocitom pomyselných istôt a do istej miery konformity. Ja som ešte človek, ktorý vyštudoval a pracoval za komunizmu. Sloboda a priestor pre sebarealizáciu – to sú hlavné veci, ktoré mi podnikanie prinieslo. Sloboda pri podnikaní je však tvrdo zaplatená rizikami, úskaliami. Táto sloboda je tak trocha „up and down“. Za tie roky viem, že musíte byť raz dole a raz hore. Ľudia, ktorí chcú mať slobodu a sú ochotní prijať riziko, tak takí sa nemusia obávať „nakopnúť“ podnikanie. (Petra) Z môjho pohľadu podnikanie je super pre ľudí, ktorí chcú za sebou niečo zanechať, nejakú viditeľnú stopu. Ja sama som pôsobila vo veľkej zahraničnej firme a viem, že sa tam dá urobiť fajn kariéra aj dobre zarobiť. Otázka však spočíva v tom, či sa chcete uspokojiť s týmto a zároveň byť si vedomí toho, že aj pri najvyššej kvalite svojej práce ste v konečnom dôsledku len číslo a nahraditeľný zamestnanec. (Dalibor) Zoberte si to tak – podľa Vás koľko ľudí vie, že v spoločnosti Google je jeden z kľúčových programátorov chalan zo Slovenska? Výnimočný talent, ale v „molochu“ veľkej nadnárodnej spoločnosti sa skrátka historicky stratí a neostane po ňom hlbšia stopa, čo je samozrejme škoda. A práve tomuto sa ja a Peťka chceme vyvarovať.

Tento rozhovor vznikol v spolupráci so spoločnosťou UFOX, ktorá je tvorcom unikátnej zážitkovej nákupnej platformy WOWOX.