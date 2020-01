Wozniacka má po kariére, do ďalšieho kola Australian Open neprešla ani Serena (video)

Z očakávaného súboja Sereny Williamsovej s Caroline Wozniackou v osemfinále dvojhry žien na tenisovom Australian Open nebude nič.

Obe veľké šampiónky a bývalé svetové jednotky sa rozlúčili s úvodným grandslamovým turnajom sezóny v Melbourne už v 3. kole.

V prípade 29-ročnej Dánky Wozniackej išlo aj o rozlúčku so súťažným tenisom, lebo už vopred avizovala, že Australian Open 2020 bude jej posledný turnaj v profikariére.

Serena nezíska rekordný titul

Nasadená osmička turnaja Serena Williamsová nestačila na Číňanku Wang Čchiang, podľahla jej v trojsetovom boji za 2:41 h 4:6, 7:6 (2), 5:7.

Serena vlastní sedem titulov z Melbourne, zatiaľ posledný získala v roku 2017. Tridsaťosemročnej legende svetového tenisu opäť nevyšiel útok na rekordný 24. grandslamový titul, ku ktorému bola blízko už vlani, ale neuspela vo finále Wimbledonu ani US Open.

Dvadsaťosemročná Wang Čchiang sa v Melbourne prvýkrát prebojovala do osemfinále, jej grandslamovým maximom je štvrťfinále z US Open 2019. V zápase proti S. Williamsovej profitovala z dobrej koncentrácie, ale aj neistej ruky favoritky. Američanka popri 43 víťazných úderoch zahrala až 56 nevynútených chýb.

U Číňanky vyznela táto bilancia pravdy 25-20. „Tvrdá práca ma dostala až k tomuto víťazstvu. V druhom sete som nemala pokoj na rakete, ale vravela som si, že sa musím skoncentrovať a veriť si. Odpočiniem si a pripravím sa na ďalší zápas. Oslava zajtrajšieho čínskeho nového roka? To určite nie, čaká ma predsa ďalší zápas,“ vravela Wang Čchiang v prvom televíznom rozhovore po postupe do osemfinále.

Jabeurová zahrala 43 „winnerov“

Wozniacka si záver kariéry predstavovala inak. Minimálne vzájomným súbojom v osemfinále proti veľkej rivalke aj kamarátke Serene Williamsovej, ale nevyšlo to ani jednej z nich.

Dánska blondínka s poľskými rodičmi nestačila na Tunisanku Ons Jabeurovú, ktorej podľahla po dvojhodinovom boji 5:7, 6:3, 5:7. Koncentrovaná Afričanka zasypala súperku víťaznými údermi (43-9) a v rozhodujúcich chvíľach koncovky zápasu mala pevnejšie nervy.

„Samozrejme, že som vedela, že je to jej posledný zápas, ak zvíťazím. Podarilo sa mi to, ale ona je skvelý človek. Dúfam, že sa ešte niekedy stretneme na ženskom okruhu a že mi pomôže cennými radami. Má totiž za sebou skvelú kariéru,“ vyhlásila Ons Jabeurová v prvom televíznom rozhovore.

Najviac budú Wozniackej chýbať fanúšikovia

Dvadsaťpäťročná Tunisanka (78. v rebríčku WTA) musela uznať, že tentoraz mala väčšie ovácie v publiku Melbourne Areny napriek prehre jej súperka.

Pri rozlúčke sympatickej Dánky s tenisom nechýbali jej otec a dlhoročný tréner Piotr, mama Anna, ale aj brat Patrik a manžel David. S bratom si aj poplakali, nechýbali objatia s manželom a rodičmi či drobná pozornosť od organizátorov Australian Open.

„Ďakujem všetkým, ktorí ma sprevádzali dlhé roky na tenisových kurtoch, najmä rodičom a celej rodine. Dala som do toho maximum a bola to krásna jazda. Veľmi som dnes chcela vyhrať. Snažila som sa zo všetkých síl, ale nevyšlo to. Bude mi to chýbať, zo všetkého najviac fanúšikovia, na ktorých nikdy nezabudnem. Zároveň sa teším na to, čo príde,“ uviedla Caroline Wozniacka v rozhovore pre Eurosport.

Na otázku, či bola emotívnejšia táto rozlúčka s tenisom alebo minuloročná svadba v Toskánsku, so smiechom pomedzi slzy poznamenala: „Radšej nebudem na to odpovedať, lebo medzi divákmi je aj môj manžel.“