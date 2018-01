Aktualizované: Wozniacka uštedrila Suárezovej-Navarrovej aj „kanára“ a zahrá si semifinále Australian Open

aktualizované: 23. januára 2018, 18:35

MELBOURNE 23. januára (WebNoviny.sk) – Dánska tenistka Caroline Wozniacka zvíťazila za 131 minút 6:0, 6:7 (3), 6:2 nad Španielkou Carlou Suárezovou-Navarrovou v utorňajšom stretnutí štvrťfinále dvojhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. V miestnom semifinále je Wozniacka druhý raz, premiérovo sa jej to podarilo pred siedmimi rokmi.

Dvojka svetového rebríčka Wozniacka nedoplatila proti Suárezovej-Navarrovej na nevyužitie mečbalu na príjme v desiatom geme druhého setu, v ktorom síce predviedla priebežný obrat z 2:4 na 5:4, ale napokon sa nevyhla tretiemu dejstvu. V ňom zvládla brejk v treťom aj siedmom geme. Duel sa skončil viac ako 1,5 hodiny po polnoci lokálneho času.

Dvadsaťsedemročná finalistka rovnako významných newyorských US Open 2009 a 2014, úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru a bývalá jednotka singlového renkingu Wozniacka bude vo štvrtkovom semifinále čeliť Elise Mertensovej.

Wozniackej zázračný obrat v 2. kole

Belgičanka v utorok vo štvrťfinále značne nečakane premohla bedrom sužovanú ukrajinskú štvorku hierarchie Elinu Svitolinovú 6:4, 6:0. Wozniacka je osemfinálovou premožiteľkou Magdalény Rybárikovej, Mertensová v 1. kole vyradila Viktóriu Kužmovú.

Wozniacka má proti 22-ročnej úplnej debutantke v hlavnej singlovej súťaži na južnej pologuli Mertensovej (37.) štatistiku 1:0. Vlani v júli v semifinále na antuke vo švédskom Bastade triumfovala 7:5, 4:6, 6:2. Severanka s poľskými koreňmi Wozniacka minulú stredu v 2. kole AO zázračne utiekla Chorvátke Jane Fettovej z manka 1:5 a 15:40 na príjme v treťom sete, po odvrátení dvoch mečbalov v rade triumfovala 3:6, 6:2, 7:5.

„Elise zažíva úžasný vstup do sezóny. Budem to mať proti nej náročné, ale teším sa na tento zápas,“ povedala v interview na kurte Wozniacka, ktorá je vo svojom premiérovom grandslamovom semifinále od US Open 2016. Rodáčka z Odense nastrieľala pozoruhodných 10 es proti jedinému, na „winnery“ bola lepšia 34:31, od základnej čiary spáchala iba 20 nevynútených chýb v porovnaní s 38 zlyhaniami Suárezovej-Navarrovej. Dánka premenila 6 zo 7 brejkbalov, Španielka 1 zo 4.

Dvadsaťdeväťročná niekdajšia šestka renkingu Suárezová-Navarrová (39.) sa v sobotu v osemfinále proti Estónke Anett Kontaveitovej zachránila z manka 4:6, 1:4 s dvojitým brejkom, zvládla aj prijímanie proti prehre v treťom sete. Španielka napokon triumfovala 4:6, 6:4, 8:6. Teraz však nevyprodukovala porovnateľný obrat.

Halepová vyzve Plíškovú

S Wozniackou má seniorskú štatistiku už 2:6. Oba úspechy dosiahla Barcelončanka na antuke, vlani v máji v Madride to bolo 6:4, 2:6, 6:2. Rivalita vrátane juniorské obdobia sa začala už v sezóne 2004.

Wozniacka sa môže pridať do exkluzívneho „klubu“ k Američankám Monice Selešovej (1991), Jennifer Capriatiovej (2002) a Serene Williamsovej (2003) a Nemke Angelique Kerberovej (2016): každá z nich odvrátila aspoň jeden mečbal na ceste za titulom na Australian Open počas ostatných 60 rokov, pripomenul portál turnaja.

Takúto šancu teraz okrem Dánky má aj rumunská líderka systému Simona Halepová, ktorá v sobotu v 3. kole ustála tri mečbaly Američanky Lauren Davisovej (4:6, 6:4, 15:13).

V stredu ju čaká štvrťfinále proti Češke Karolíne Plíškovej, postupujúca bude v semifinále hrať s úspešnou zo zápasu spomenutej Kerberovej s Američankou Madison Keysovou.

Australian Open – dvojhra žien – štvrťfinále

Caroline Wozniacka (Dán.-2) – Carla Suárezová-Navarrová (Šp.) 6:0, 6:7 (3), 6:2 za 131 minút

Hlasy:

Caroline Wozniacka: „Je skvelé byť tu znova v semifinále. Uplynuli už veru nejaké tie roky… V tom mojom predchádzajúcom melbournskom semifinále som mala mečbal proti Na Li, ale prehrala som a dodnes ma to prenasleduje. Dúfam teda, že tentoraz bude výsledok iný.“

Carla Suárezová-Navarrová: „Súperka bola vynikajúca, fakt dobrá. Vopred som vedela, aký výkon od nej môžem očakávať. Azda všetky naše zápasy boli dlhé. Musím vyzdvihnúť jej progres: napríklad na servise. Podávala naozaj kvalitne, išla nahor. Už od našej mladosti si ju pamätám ako hráčku s účinným bekhendom, teraz je však agresívnejšia z forhendu, častejšie ho dáva popri čiare. Finálové zloženie tipujem ´Caro´ proti Halepovej.“