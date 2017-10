Aktualizované: Caroline Wozniacka vo finále WTA Finals v Singapure hladko zdolala V. Williamsovú

aktualizované 29. októbra 2017 15:07

SINGAPUR 29. októbra (WebNoviny.sk) – Dánska tenistka Caroline Wozniacka nasadená ako šiesta zvíťazila nad americkou päťkou turnaja Venus Williamsovou za 89 minút 6:4, 6:4 v nedeľňajšom finále dvojhry na koncoročnom výberovom šampionáte BNP Paribas WTA Finals presented by SC Global v Singapure (22. – 29. októbra, celková dotácia 7 miliónov USD, tvrdý povrch v hale Singapore Indoor Stadium v komplexe Sports Hub).

Finalistka newyorských grandslamových US Open 2009 a 2014 Wozniacka získala najcennejšiu trofej vo svojej kariére. V druhom sete nedoplatila na to, že z 5:0 pustila Venus do kontaktu: presadila sa na príjme, bekhendovým obhodením popri čiare premenila druhý jednotlivý mečbal.

Stretnutie dvoch bývalých jednotiek

„Ešte stále som rozochvená. Do stavu 6:4, 5:0 sa všetko vyvíjalo v môj prospech. Venus sa však potom výkonnostne zdvihla, ešte viac si chodila po údery, účinne mi podávala na telo… Som rada, že som to napokon predsa len dotiahla do víťazného konca. Je to úžasné, prežívam skvelé pocity, nemôžem byť šťastnejšia,“ povedala v interview ešte na kurte Wozniacka, ktorá sa 30. októbra ocitne na tretej priečke v počítačovom poradí.

Wozniacka s výnimkou priebežného herného kolapsu zo sklonku druhej časti predviedla energickejší, istejší a vyváženejší výkon. Brejk na 3:1 dosiahla forhendom popri čiare. Venus okamžite reagovala, na 2:3 a servis upravila prísnym krížnym bekhendom.

Veteránka Venus zabojovala

Dánka sa odpútala na 5:3 a podanie sériou forhendových „winnerov“, Američanka bekhendom do bližšej strany išla na 4:5. Na servise v desiatom geme však štyri razy lacno zlyhala z forhendu. Keď v druhom dejstve klesla na 0:5, zdalo sa byť hotovo, veteránka však príkladne zabojovala a ešte zdramatizovala dianie. K zázračnému obratu to však už neviedlo.

Víťazka mala pomer „winnerov“ a nevynútených chýb 19:8, zdolaná 31:32. Dánka premenila 6 z 9 brejkbalov , Američanka 4 zo 6. Na esá to bolo 4:4, na dvojchyby 0:1, na fiftíny 68:57.

Wozniacka ukončilo túto sezónu so zápasovou štatistikou 60:21, nazbierala najviac triumfov od roku 2011. Má ich najviac zo všetkých hráčok na okruhu v roku 2017 a zároveň vedie podľa počtu víťazstiev nad členkami Top 10 – 14:6. Pred aktuálnym súťažným ročníkom nikdy nezdolala úradujúcu jednotku systému, v tejto sezóne hneď tri: Češku Karolínu Plíškovú, Španielku Garbine Muguruzovú-Blancovú a Rumunku Simonu Halepovú.

Rodáčka z Odense

Bolo to stretnutie dvoch bývalých jednotiek svetového rebríčka. Obe skončili na druhej priečke v základnej skupine so zápasovou bilanciou 2:1. Vopred teda bolo známe, že víťazka si odnesie 1375 bodov do hierarchie a prémiu 2,207 milióna USD brutto a zdolanej bude patriť 955 bodov a 1,047 milióna amerických dolárov pred zdanením.

Štvrtý rok za sebou triumfovala na tomto podujatí aktérka, ktorá neprešla základnou skupinou s čistým štítom. Predtým to postupne boli Američanka Serena Williamsová, Poľka Agnieszka Radwanská a Slovenka Dominika Cibulková.

Dvadsaťsedemročná rodáčka z Odense Wozniacka má na konte už 27 titulov vo dvojhre na hlavnej profesionálnej úrovni. V tejto sezóne sa presadila aj v septembri v japonskom Tokiu, čím sa „odkliala“ po šiestich finálových nezdaroch (Dauha, Dubaj, Miami, Eastbourne, Bastad, Toronto). Hrala svoje jubilejné 50. finále.

Australian Open aj Wimbledon

Proti Venus teraz má štatistiku 1:7. Predvlani v marci na „harde“ v Miami na Floride prehrala 3:6, 6:7 (1). Dánka s poľskými koreňmi v roku 2010 neuspela v dueli o trofej na tzv. Masters proti Belgičanke Kim Clijstersovej (3:6 7:5, 3:6).

Tridsaťsedemročná Venus bola jedinou z kvalifikovanej osmičky s celkovým víťazstvom na konte na WTA Finals. Dosiahla ho na edícii 2008, vo finále prekonala Rusku Veru Zvonarevovú 6:7 (5), 6:0, 6:2. Zároveň ako jediná z okteta nezískala v tejto sezóne žiadny singlový primát: na jubilejný 50. vo svojej kariére čaká od februára 2016, keď zabodovala v taiwanskom Kaohsiungu.

Tento rok bola vo finále Australian Open aj Wimbledonu. Američanka počnúc sezónou 1999 štartovala medzi elitou piaty raz, vždy sa prebojovala minimálne do semifinále, o trofej hrala po ôsmich rokoch. V sezóne 2009 v rodinnom derby podľahla spomenutej mladšej sestre Serene 2:6, 6:7 (4).

DVOJHRA- SINGAPUR- FINÁLE

Caroline Wozniacka (Dán.-6) – Venus Williamsová (USA-5) 6:4, 6:4 za 89 minút (41, 48)