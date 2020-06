Xavi je horúcim kandidátom na trenéra FC Barcelona, ale je tam jedna prekážka

Španielsky veľkoklub FC Barcelona možno už v blízkej budúcnosti čaká výmena trénera, ale legendárny Xavi Hernández (40) na vratkú stoličku zatiaľ nezasadne.

Napätie v kabíne

V posledných dňoch vyplávali na povrch nie dobré vzťahy trénera FC Barcelona Quiqueho Setiéna s niektorými hráčmi, najmä tými, čo majú v kabíne hlavné slovo na čele s kapitánom Lionelom Messim. A práve títo hráči sa mali telefonicky ozvať jednému z protagonistov nedávnej úspešnej éry Kataláncov Xavimu.

Osemnásobný španielsky šampión a štvornásobný víťaz Ligy majstrov s tímom FC Barcelona sa vyjadril, že by to bola pre neho veľká česť a dokonca splnenie najväčšieho sna trénovať v klube svojho srdca. Momentálne to však zrejme nebude možné.

Nezhody s prezidentom „blaugranas“

Xavi si údajne nerozumie so súčasným prezidentom FCB Josepom Mariom Bartomeuom a navyše stále ako tréner pôsobí v katarskom tíme Al Sadd, kde v rokoch 2015 – 2018 končil svoju hráčsku kariéru.

„Jeho príchod toto leto ešte nie je v pláne. Bartomeu mal vziať Xaviho už po prepustení trénera Ernesta Valverdeho, ale to sa nepodarilo. V roku 2021 budú v klube voľby prezidenta a ak sa Víctorovi Fontovi podarí zdolať Bartomeua, mohlo by to znamenať príchod Xaviho. Teraz ešte má tento náš niekdajší skvelý futbalista povinnosti v Katare, kde sa koncom júla začne ligová súťaž a tiež bude so svojím tímom v hre v Ázijskej lige majstrov. A patrilo by sa dokončiť prácu,“ zhodnotil súčasnú situáciu denník Marca.

Rovnaký zdroj obozretne pripomína, že súčasné trenice medzi trénerom a hráčmi v klube úradujúceho španielskeho majstra a pár ďalších zlých výsledkov môžu spôsobiť, že veci sa urýchlia. A majster sveta z roku 2010 Xavi by sa predsa len mohol objaviť v Barcelone už toto leto.