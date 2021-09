YouTube preriedi svoj obsah, dezinformácie spojené s očkovaním dostanú stopku a rušiť budú aj kontá

Videoplatforma YouTube odstráni všetok obsah šíriaci dezinformácie a nepravdivé tvrdenia súvisiace s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Vo videách, ktoré vymažú, sa nachádzajú informácie o tom, že schválené vakcíny sú nebezpečné a spôsobujú autizmus, rakovinu alebo neplodnosť. Tým influencerom, ktorí zverejnili takéto príspevky na YouTube, zároveň zrušia kontá.

Odstránili už desaťtisíce videí

Technologickí giganti čelili kritike za to, že nerobia viac pre boj proti falošným správam. Americký prezident Joe Biden v júli uviedol, že sociálne médiá sú do značnej miery zodpovedné za skepsu ľudí voči očkovaniu, a to šírením dezinformácií. Vyzval ich, aby sa týmto problémom zaoberali.

Platforma YouTube, ktorú vlastní spoločnosť Google, uviedla, že od minulého roka, keď zaviedla zákaz šírenia dezinformácií o vakcínach proti koronavírusu, odstránili asi 130-tisíc videí.

Rozširujú svoje pravidlá

Nová politika YouTube sa netýka iba vakcín proti ochoreniu COVID-19, ale aj očkovacích látok proti osýpkam či hepatitíde typu B.

„Rozširujeme naše pravidlá týkajúce sa dezinformácií v oblasti medicíny o nové pokyny k aktuálne podávaným očkovacím látkam, ktoré miestne zdravotnícke úrady a Svetová zdravotnícka organizácia schválili a označili za bezpečné a účinné,“ uviedol YouTube, ktorý v tomto smere nadväzuje na podobné kroky Facebooku a Twitteru.