YouTuberku odsúdili za zastrelenie priateľa, pred guľkou do hrudníka ho hrubá kniha neochránila

HALSTAD 15. marca (WebNoviny.sk) – Súd v americkej Minnesote poslal na šesť mesiacov do väzenia YouTuberku, ktorá pri nevydarenom kúsku zastrelila svojho priateľa.

Dvadsaťdvaročný Pedro Ruiz ešte vlani v júni požiadal vtedy 19-ročnú Monalisu Perez, aby na neho vystrelila zo vzdialenosti asi 30 centimetrov, pričom predpokladal, že ho ochráni hrubá kniha, ktorú si držal pred hrudníkom. Dvojica dúfala, že tak nakrútia video, ktoré sa stane virálnym.

Desaťdňové obdobia vo väznici

Guľka však 1,5 palca (3,8 centimetra) hrubú knihu prerazila a Ruiza smrteľne zranila. Perez, ktorá je matkou dvoch detí, sa neskôr priznala k zabitiu druhého stupňa.

Minnesotský sudca Jeffrey Remick v stredu rozhodol, že si môže trest odpykať postupne v 10-dňových obdobiach v priebehu troch rokov. Zároveň bude 10 rokov v podmienke a doživotne nesmie vlastniť strelnú zbraň. Odsúdená súhlasila tiež s tým, že sa nebude pokúšať na nešťastí zarobiť.

Priateľ prišiel s nápadom so streľbou

Perez a Ruiz dokumentovali svoj každodenný život v minnesotskom Halstade videami, ktoré zverejňovali na YouTube dúfajúc v nadobudnutie internetovej slávy. Nakrútili aj niekoľko kanadských žartíkov.

Neskôr Perez na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter avizovala, že sa chystajú nakrútiť jedno z najnebezpečnejších videí. „Jeho nápad, nie môj,“ doplnila.

O to sa pokúsili 26. júna 2017, keď Perez z blízka vystrelila na Ruiza, ktorý pred sebou držal encyklopédiu. On vraj s nápadom už predtým experimentoval a predpokladal, že ho hrubá kniha ochráni. Výsledkom však bolo, že ich trojročné dieťa a ďalších asi 30 ľudí sledovalo, ako mladá žena partnera zabila. Perez, ktorá v tom čase čakala ich druhé spoločné dieťa, zavolala záchranku, no Ruiz na mieste skonal.