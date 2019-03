Z akadémie do prírody – Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890 – Sprievodný program

BRATISLAVA 7. marca 2019 (WBN/PR)

Nedeľa 10. 3. | 15.00

Siesta v galérii: Z akadémie do prírody

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných motívov.

Vstup voľný

Štvrtok 14. 3. | 18.00

Kurátorský výklad: Z akadémie do prírody

Čerstvo otvorenú výstavu Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890 komentuje kurátorka Katarína Beňová.

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 17. 3. | 15.00

Siesta v galérii: Z akadémie do prírody

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných motívov.

Vstup voľný

Štvrtok 21. 3. | 18.00

Workshop pre dospelých: Variácie rovnodennosti

V 19. storočí sa pod vplyvom niektorých filozofických prúdov do umenia dostávali myšlienky bytostnej spätosti človeka s vonkajším svetom. Prežívanie „obklopovania a objímania“ prírodou sa dostalo nielen do diel, ale aj do zachovaných zápiskov viacerých krajinárov z tohto obdobia. Pri obrazoch maliarov so záujmom o plenér sa budeme v prvý jarný deň venovať spätosti človeka s prírodnými cyklami ako univerzálnej téme so silným presahom do súčasnosti.

Vstupné: 4 €

R: peter.pivoda@sng.sk

Nedeľa 24. 3. | 15.00

Siesta v galérii: Z akadémie do prírody

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných motívov.

Vstup voľný

Nedeľa 31. 3. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa v detaile: Stopy človeka

Keď sa prejdeme krajinou, stopy po nás neostanú len na ceste. Každým zásahom a činnosťou v nej ju pretvárame a meníme. Rôzne sú zámery, s akými do nej vstupujeme, i to, ako ju vnímame. Príroda by si bez nás poradila, no poradíme si aj my bez nej?

Vstupné: 5 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Štvrtok 4. 4. | 18.00

Prednáška: Barbizonská škola a česká krajinomaľba v 2. polovici 19. storočia

Prednáša Roman Musil, Západočeská galerie v Plzni

Prednáška predstaví barbizonskú školu ako dôležitú umeleckú kolóniu a centrum vzniku plenérovej krajinomaľby, jej vplyv na české umelecké prostredie, prvé cesty českých maliarov do Barbizonu a prvé prezentácie barbizonských umelcov i českých krajinárov, ktorí v tvorbe rozvíjali koncept plenérového maliarstva. Pozornosť bude venovaná výtvarnej kritike, ktorá formulovala základné programové požiadavky na rozvoj krajinomaľby ako jedného z najpopulárnejších umeleckých žánrov tej doby, a tiež fotografii, novému médiu, pre ktoré bola krajina v 2. polovici 19. storočia jednou z najdôležitejších tém zobrazenia. Partnerom programu je České centrum v Bratislave.

Historik umenia Mgr. Roman Musil sa zaoberá umením doby fin de siѐcle, je iniciátorom a spoluautorom viacerých veľkých výstavných a publikačných projektov: Zajatci hvězd a snů (Moravská galerie v Brně, 2000), Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870 – 1914 (Muzeum umění Olomouc, 2006; ZČG v Plzni, 2007), Gabriel von Max 1840 – 1915 (ZČG v Plzni, 2011), Mnichov, zářící metropole umění, 1870 – 1918 (ZČG v Plzni, 2015).

Pôsobil v Národnej galérii v Prahe, neskôr na MK ČR a od roku 2007 je riaditeľom ZČG v Plzni.

Vstupné: 2 € / 1 €

Sunday, April 7 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: From the Academy to Nature

The exhibition reflects 19th century artists\‘ increasing interest in landscape painting. This was characterised by seeking inspiration in visually attractive places and working in natural environments. The lecture will be focused on the main features of central European ʽen plen airʼ painting.

Free admission

Streda 17. 4. | 18.00

Prednáška: Mednyánszky | 23. 4. 1852 – 17. 4. 1919

Prednáša kurátorka výstavy Katarína Beňová, Slovenská národná galéria

Program venovaný životnému osudu a tvorbe Lászlóa (Ladislava) Mednyánszkeho, ktorý patrí medzi hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Od jeho smrti uplynie práve v tento deň 100 rokov.

Mgr. Katarína Beňová, PhD., sa primárne venuje umeniu 1. polovice 19. storočia a prelomu storočí v strednej Európe. V súvislosti s témou Ladislava Mednyánszkeho je spoluautorkou veľkej monografickej výstavy a publikácie Mednyánszky (Magyar Nemzeti Galéria Budapešť, 2003; SNG Bratislava, 2004) a kurátorkou stálej expozície Ladislav Mednyánszky a Strážky v SNG – Kaštieľ Strážky, s ktorým sú život i dielo umelca úzko spojené. Od roku 2000 pracuje ako kurátorka zbierky umenia 19. storočia v SNG a zároveň prednáša na Katedre dejín výtvarného umenia FF UK.

Vstupné: 2 € / 1 €

Štvrtok 25. 4. | 18.00

Prednáška: Okamih alebo trvanie? Prchavosť a pamäť v obraze stredoeurópskej modernej krajinomaľby

Prednáša Eva Bendová, Západočeská galerie v Plzni

Prednáška sa sústredí na rozpor medzi umeleckým vnímaním krajiny ako scenérie prchavého okamihu, projekcie nálad alebo emócií a zároveň krajiny, ktorá zachytáva kultúrnu pamäť; krajiny, ktorá je realistickou alebo symbolistickou nositeľkou vzťahu k domovu, pôde a nekonečnému cyklu opakovania ročných období. Obe polohy predstavujú základné kamene moderného chápania krajiny, ktoré boli položené v 19. storočí a trvajú dodnes. Uvidíte príklady z klasickej krajinomaľby i zo súčasného umenia strednej Európy. Partnerom programu je České centrum v Bratislave.

Historička umenia PhDr. Eva Bendová, Ph.D., sa zaoberá interdisciplinárnymi dejinami umenia, umeleckými vzťahmi v rámci kultúrno-historických štúdií a vizuálnym umením 19., 20. a 21. storočia. Venuje sa témam kaviarní a ich významu v oblasti umenia, architektúry i každodenného života. Je autorkou a spoluautorkou mnohých publikácií a výstav venovaných kultúrnym dejinám, vizuálnemu umeniu 19. a 20. storočia a súčasnej grafike. V rokoch 2005 – 2018 pôsobila v Národnej galérii v Prahe, v súčasnosti je kurátorkou Západočeskej galérie v Plzni.

Vstupné: 2 € / 1 €

Sunday, May 5 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: From the Academy to Nature

The exhibition reflects 19th century artists\‘ increasing interest in landscape painting. This was characterised by seeking inspiration in visually attractive places and working in natural environments. The lecture will be focused on the main features of central European ʽen plen airʼ painting.

Free admission

Sobota 18. 5. | 10.00 – 24.00

Prezentácia výstavy v rámci Noci múzeí a galérií v SNG 2019

Informácie o ďalších programoch budú zverejnené v programových bulletinoch a na www.sng.sk