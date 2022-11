Z Bratislavy do Košíc sa IC vlakom prepravíte od decembra najrýchlejšie v histórii

IC vlaky budú mať menej zastávok, úsek Bratislava – Košice zvládnu za 4 hodiny a 31 minút

V Košiciach, Kysaku, Poprade, Žiline a v Bratislave bude stáť každé IC. Niektoré budú zastavovať aj v Trnave a Spišskej Novej Vsi

Pre cestujúcich, ktorí si zakúpia lístok na IC vlak cez ZSSK ID stále platí SUPERGARANCIA – vrátenie cestovného pri veľkom meškaní nad rámec bežných reklamačných podmienok

O 24 minút kratšie, ako dnes, pôjdu z Bratislavy do Košíc aj vlaky s možnosťou bezplatnej prepravy

Ekologická železničná doprava na Slovensku v roku 2023 opäť porastie. Nový cestovný poriadok predpokladá pre ZSSK za posledné obdobie rekordný rok v počte vlakokilometrov i vypravených vlakov

Okrem spoľahlivosti a ceny je jednou z troch najdôležitejších hodnôt pre cestujúceho Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) čas. Ten bol pri tvorbe nového Grafikonu vlakovej dopravy (GVD) 2022/2023, ktorý bude platný od 11. decembra 2022, najmä pri diaľkových trasách kľúčový. Zrýchlenia sa tak dočká prémiový komerčný produkt ZSSK – IC vlaky, pričom tieto spojenia ponúknu v smere Košice – Bratislava oproti novým vlakom Expres v priemere o 49 minút rýchlejšie spojenie. Napríklad vlak IC 44 Košice – Viedeň, ktorý prepája východ Slovenska s Rakúskom, bude rýchlejší po Bratislavu o 12 minút, čím dosiahne najrýchlejšie pravidelné spojenie západu s východom Slovenska v histórii IC vlakov. Trasu Košice – Bratislava zvládne za 4 hodiny a 31 minút.

Priemerný jazdný čas všetkých IC vlakov na trase Bratislava – Košice a späť je v dnes 4 hodiny a 51 minút, pričom po novom to budú 4 hodiny a 42 minút. Jazdy vlakov v oboch smeroch budú rozdielne kvôli dopravným dôvodom (dôvodom pomalšej jazdy z Bratislavy do Košíc bude aj približne deväťminútové čakanie vlakov v Kysaku, respektíve v Kostoľanoch nad Hornádom na voľnú koľaj v Košiciach). Kým z východu na západ to bude v priemere 4 hodiny a 36 minút, zo západu na východ to bude 4 hodiny a 48 minút.

Cestujúci ušetria čas vďaka IC vlakom aj na trase Žilina – Bratislava. Tú v priemere prejdú za 1 hodinu a 37 minút, namiesto 1 hodiny a 45 minút, ako je to v aktuálne platnom GVD. Výrazné zlepšenie a skrátenie jazdnej doby nastane na trati Bratislava – Prešov a opačne s prestupom v Kysaku na REX, ktorý bude stáť okrem Kysaku už len v Prešove. Kým priemerne cesta Bratislava – Prešov dnes s IC vlakmi trvá 5 hodín a 11 minút, po novom do bude 4 hodiny 55 minút (okrem IC 525).

Porovnanie priemerných časov IC vlakov a R/Ex 6xx v smere z Košíc do Bratislavy:

R/Ex 6xx IC Rozdiel medzi IC vlakmi v GVD 2022/2023 a 2021/2022 Rozdiel medzi IC vlakmi a Expresmi v GVD 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 Košice Bratislava 5:50 5:26 4:51 4:36 0:15 0:49 Žilina Bratislava 2:23 2:03 1:45 1:37 0:08 0:25 Poprad-Tatry Bratislava 4:32 4:08 3:43 3:25 0:18 0:42 Spišská Nová Ves Bratislava 4:53 4:28 4:04 3:45 0:19 0:43 Kysak Bratislava 5:36 5:11 4:38 4:23 0:15 0:47 Košice Žilina 3:21 3:18 3:03 2:56 0:07 0:21

K zrýchleniu pri IC vlakoch aj pri Expresoch dôjde najmä kvôli zrušeniu niektorých zastavení. Konkrétne vlaky IC 44 a IC 45 z Košíc do Viedne už nebudú zastavovať v stanici Trnava. Ostanú však zastavenia v Kysaku, Poprade-Tatrách, Žiline či v Bratislave hlavnej stanici, prípadne v Bratislave Novom Meste alebo v Bratislave-Petržalke.

Pri vlakoch IC 520, IC 521, IC 522, IC 523, IC 524 z Košíc do Bratislavy dôjde k zrušeniu zastavení v staniciach Trnava, Trenčín, Vrútky, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Výnimkou je IC 525, ktoré bude aj naďalej zastavovať v Trnave pre nástup a výstup cestujúcich, a to z konštrukčných dôvodov (obsadená trať). Stanice, v ktorých budú IC 5xx zastavovať aj v nasledujúcom období sú Kysak, Spišská Nová Ves, Poprad-Tatry a Žilina.

Od znovuobnovenia prevádzky všetkých IC vlakov, ZSSK narástol denný priemerný počet prepravených cestujúcich. Kým v máji tohto roku to bolo 1 622 cestujúcich, v októbri to bolo až 1 924 cestujúcich.

Priemerná prepravná vzdialenosť v IC vlakoch sa pohybuje nad 290 kilometrov. Dôkazom toho je, že až 52 % cestujúcich ich využíva na cestu zo západného na východné Slovensko a späť, pričom 22 % cestujúcich využíva IC vlaky na prepravu priamo z Bratislavy do Košíc. 6 % cestujúcich IC vlakmi sa nimi prepravuje zo Slovenska do Viedne a späť.

Počet prepravených cestujúcich IC vlakmi v mesiaci október:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 65 443 70 717 72 002 12 306 11 147 59 659

Kým pred pandémiou sme v mesiaci október prepravovali cca 70 000 cestujúcich, situáciu v rokoch 2020 a 2021 zásadne ovplyvnil koronavírus. V tomto roku sa však čísla postupne vracajú do starých koľají, pričom v októbri 2022 sme prepravili už takmer 60 000 cestujúcich. Oproti predpandemickému roku 2019 to však je ešte stále o 17 % menej.

Cestujúci, ktorí si zakúpia lístok na IC vlak cez zákaznícke konto ZSSK ID na www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom, majú k dispozícii SUPERGARANCIU. Teda vrátenie cestovného pri meškaní IC vlaku v ich cieľovej stanici z akéhokoľvek dôvodu. Viac o podmienkach SUPERGARANCIE nájdete na našej webovej stránke – www.zssk.sk/supergarancia/.

Oproti GVD 2021/2022 zrýchlime jazdný čas aj pri diaľkových vlakoch kategórie Expres na severnej trase z Bratislavy do Košíc o 24 minút (namiesto 5 hodín a 50 minút pôjdu 5 hodín a 26 minút). Diaľkoví cestujúci z Košíc, Kysaku, Margecian, Spišskej Novej Vsi, Popradu a Štrby do Bratislavy a späť teda pocítia výrazne skrátenie doby svojej cesty.

Rok 2023 bude z pohľadu najazdených vlakokilometrov za posledné roky rekordný. ZSSK totiž plánuje odjazdiť viac ako 37 mil. vlkm a vypraviť 644-tisíc vlakov. Oproti roku 2014 ide o takmer 25 %-ný nárast pri počte vypravených vlakov a cca 21 %-ný nárast v počte vlakokilmetrov. Viac vlakov bude jazdiť najmä na linke Ex 6xx Bratislava – Košice, v okolí hlavného mesta Bratislava a krajských miest Trnava, Žilina, Košice a Prešov.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 *2022 **2023 Celkový počet vypravených vlakov 516 279 524 343 529 550 526 944 544 364 555 124 526 180 545 604 595 315 644 595 Vlakokilometre 30 791 182 31 856 216 31 477 270 32 640 950 33 649 149 34 503 178 32 454 861 34 068 928 36 650 000 37 309 000

*v roku 2022 ide o odhad očakávanej skutočnosti

** dáta pre rok 2023 predstavujú reálne objednaný a finančne pokrytý výkon pre GVD 2022/2023. V závislosti od objednávky MDV SR môžu byť neskôr navýšené

