Z Bratislavy do Košíc sa už letecky nedostanete, ale z východu Slovenska do Prahy stále áno

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) – České aerolínie (ČSA) prestali prevádzkovať pravidelnú leteckú linku Praha – Bratislava – Košice a späť.

Posledné lety na tejto trase uskutočnili v piatok 11. januára po viac ako piatich rokoch od obnovenia tohto spojenia v decembri 2013. Uvedené spojenie fungovalo šesťkrát týždenne s letmi v pondelok, stredu a piatok.

Refundácia leteniek

Cestujúci zo zrušených letov môžu požiadať o refundáciu leteniek na webe dopravcu www.csa.cz. V prevádzke naďalej zostáva priama letecká linka ČSA medzi Prahou a Košicami s letmi denne a frekvenciou deväťkrát za týždeň.

Český národný letecký dopravca ešte vlani v decembri zdôvodnil ukončenie prevádzky pravidelnej linky medzi Prahou a Košicami s pristátím v Bratislave, ako aj spojenia medzi Prahou a Ostravou nedostatočnou kapacitou zodpovedajúceho typu lietadiel vzhľadom na vrátenie troch lietadiel ATR 42 ich prenajímateľom.

„Nasadzovať na obe linky prúdové lietadlá s väčšou kapacitou z flotily nedáva z ekonomického hľadiska zmysel. Ani jedna z liniek nemá preto obchodný potenciál či predpoklad ďalšieho rastu dopytu,“ uviedol vtedy hovorca ČSA Daniel Šabík. „Prevádzka na priamej linke ČSA medzi Prahou a Košicami zostáva bez zmeny v súčasnej podobe,“ dodal.

Rekordný rok pre letisko v Bratislave

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave chce v spolupráci s Letiskom Košice hľadať ďalšie možnosti, ako zabezpečiť vnútroštátne spojenie medzi Bratislavou a Košicami.

„Rozhodnutie dopravcu nepokračovať v tejto tradičnej historickej linke nás mrzí, no berieme to na vedomie. I napriek strate dvoch liniek do Prahy a Košíc očakávame i v roku 2019 približne rovnaký počet cestujúcich ako v absolútne historicky rekordnom roku 2018,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Letisko v Bratislave uzavrelo spoluprácu s novým dopravcom Cyprus Airways, ktorý začne od júna prevádzkovať pravidelnú linku do Larnaky na Cypre. „Bude tiež obnovená linka do Eindhovenu v Holandsku dopravcom Ryanair, pribudli linky do Kyjeva-Boryspiľu i Ľvova,“ dodala Ševčíková.