Z Bratislavy sa bude opäť možné dostať do Eindhovenu, Ryanair obnoví obľúbenú leteckú linku

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair od 1. apríla obnoví pravidelnú linku z Bratislavy do holandského Eindhovenu. Stane sa tak po piatich mesiacoch od zrušenia tohto leteckého spojenia.

Ako v pondelok informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková, z Bratislavy sa bude do Eindhovenu a spiatočne lietať rovnako ako v minulosti s frekvenciou dvakrát týždenne, v pondelok a piatok.

„Novú leteckú linku z Bratislavy do Eindhovenu začal dopravca Ryanair prevádzkovať vlani v júni s frekvenciou dvakrát týždenne. Od novembra však lety z Bratislavy do holandského Eindhovenu a z neho zrušil z dôvodu zatvorenia svojej základne v Eindhovene,“ uviedla Ševčíková. Ryanair však obľúbenú linku opäť vracia do svojho letného letového poriadku.