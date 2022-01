Z bývalého Sanatória je dnes vražedný 5-hviezdičkový hotel

Kedysi to bolo Sanatórium na liečbu tuberkulózy.

Dnes je to 5-hviedzičkový luxusný hotel v srdci Álp.

Práve tam uviazla skupina hostí, od okolitého sveta ich dorezala lavína a snehová búrka. A ako naschvál – vrah si práve teraz vybral čas na svoju pomstu!

Sanatórium je veľmi vydarený debut anglickej spisovateľky Sarah Pearsovej. Inšpirovalo ju malé alpské mestečko, v ktorom má ona sama dom. V príbehu vytvorila napätú atmosféru kdesi uprostred hôr a skvele vykreslila najmä scény s maskovaným vrahom.

Sanatórium Le Sommet je ukryté v hlbokých borovicových lesoch Švajčiarskych Álp a v tieni horských štítov. Odjakživa pôsobilo zlovestným dojmom. Kedysi sa v ňom ľudia liečili z tuberkulózy, dnes je z neho luxusný päťhviezdičkový hotel.

Pre Elin Warnerovú nie je odľahlé miesto vytúžená destinácia. Práve uzavrela zložitý prípad, ktorý ju prenasleduje v nočných morách, a chce si trochu oddýchnuť od práce detektívky. Lenže brat ju pozval na oslavu svojich zásnub s priateľkou Laurou, a hoci majú medzi sebou súrodenecké spory, tentoraz sa nemá na čo vyhovoriť a pozvanie musí prijať.

Do hotela dorazia s priateľom Willom uprostred snehovej búrky a temné prostredie ich okamžite naplní úzkosťou. A keď sa Laura na druhý deň stratí, Elin sa musí spoľahnúť na svoje inštinkty, aby ju našla.

Hotel je odrezaný od sveta, snehu pribúda, nervozita sa stupňuje… a vtedy zmizne ďalšia žena.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Daniel Fischer:

Sanatórium z vydavateľstva Ikar je veľmi sľubný príbeh a autorka ho postavila predovšetkým na atmosfére a postavách: ich vzťahoch, tajomstvách, postupnom odhaľovaní ich pohnútok. Aj preto sanatórium nie je ani taká detektívka, ani strhujúci triler, ale skôr psychotriler, ktorý nezakladá na výbušnosti a spády, ale postupnom odkrývaní jednotlivých vrstiev.

Pearsová má dobrý štýl písania, vie vytvoriť tajomno, mrazivú atmosféru a výborne rozpitvala postavy Elin, Isaaca, Laury, Willa a ďalších. Ako žena sa viac sústredí práve na vzťahy, vnútorné prežívanie postáv, na ich emócie.

Treba priznať, že spočiatku sa príbeh rozbieha pomaly, príchod Elina a jej priateľa Willa do hotela, zoznamovanie sa s ostatnými, s prostredím. Má to takú rodinnú dynamiku, určite nie zbesilé tempo. To môže niekoho odradiť, no len čo naskočíte na túto vlnu, ponoríte sa do príbehu. Od polovice to však naberie grády, spád, pribúdajú prekvapivé zvraty, šokujúce odhalenie a odvtedy čítate a čítate, aby ste sa dozvedeli, kto to naozaj vraždí…

Sanatórium je vydarený mysteriózny psychotriler, debut mladej autorky, ktorý je prísľubom, že ďalšie knihy budú ešte lepšie.

Milan Buno, knižný publicista

