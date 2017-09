Z Fica sa podľa SaS po rokoch premiérovania stala cynická obluda

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Po protikorupčnom pochode sa nedostavila žiadna odozva zo strany tých, ktorých študenti opätovne vyzvali na odstúpenie. Reaguje tak strana Sloboda a Solidarita vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková s tým, že vláda pondelkový protikorupčný pochod ignorovala.

„Minister vnútra Robert Kaliňák, policajný prezident Tibor Gašpar a špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa obrnili hrubou kožou a očakávaním, že skôr či neskôr sa študenti unavia a život sa vráti do starých koľají. Iba obyvateľ Bašternákovho bytu, predseda vlády Robert Fico, navrhol študentom protikorupčné školenie v Rakúsku. Po rokoch premiérovania sa z neho stala cynická obluda,“ vyhlásili predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

„Urážlivé správanie predsedu vlády a ignorantstvo tých, ktorí skompromitovali schopnosť polície a špeciálnej prokuratúry konať v záujme spravodlivosti, nemôže zostať bez odozvy,“ uvádzajú liberáli s tým, že v najbližších dňoch budú rokovať s demokratickými opozičnými stranami o spoločnom podaní žiadosti o zvolanie mimoriadne schôdze na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi do NR SR. Liberáli už majú vyzbieraný dostatočný počet podpisov.

„Sme presvedčení, že nespokojnosť občanov je potrebné preniesť do parlamentu a na tejto pôde treba znova argumentovať, prečo tvrdošijné zotrvávanie ministra Kaliňáka deprimuje spoločnosť a prečo je konanie poslancov, ktorí ho držia vo funkcii, nemorálne a v rozpore s verejným záujmom. Je to povinnosť opozície a my si ju chceme zodpovedne plniť,“ tvrdí predsedníctvo SaS.