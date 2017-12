Z HK Orange 20 aj do EUHL

BRATISLAVA 13. decembra 2017 (WBN/PR) – V aktuálnej sezóne pôsobil v HK Orange 20, po zverejnení širšej nominácie na juniorské majstrovstvá sveta, v ktorej jeho meno nefigurovalo, sa rozhodol pre hru v rodnej Skalici. Hoci Sebastián Šmida dostal ponuku pôsobiť aj v mužskom tíme, jeho kroky smerovali „len“ k juniorom a do univerzitného tímu v Trenčíne. Skalický A-tím odmietol z jasného dôvodu; o rok chce ísť študovať do zámoria, kde by rád pôsobil v univerzitnej súťaži NCAA, a prísne pravidlá hovoria jasne – nikdy pred tým nesme nastúpiť za profesionálny mužský alebo profesionálny juniorský tím, byť zastupovaný agentom, podpísať profesionálnu zmluvu či prijať finančnú odmenu za svoju hru.

„Prišiel som do Skalice, lebo som to sľúbil, že prídem pomôcť juniorke. Za A-tím hrať nemôžem, lebo chcem ísť ďalší rok na univerzitu do Ameriky a pôsobiť v NCAA,“ prezradil na úvod 19-ročný center, ktorý si je vedomý skutočnosti, že pred nastúpením do univerzitnej ligy v zámorí nemôže obliekať dres seniorského tímu. „Premýšľal som, že by nebolo zlé hrať nejaké zápasy naviac aj niekde inde, aby som nevypadol z tempa,“ pokračoval. Aj z tohto dôvodu vsadil na Európsku univerzitnú hokejovú ligu (EUHL) a minulý týždeň po prvý raz nastúpil za trenčianskych Gladiátorov. „Hra ma pomerne prekvapila, nie je to vôbec zlá úroveň. Výborne bolo o mňa postarané vo všetkých smeroch. Hneď ako som prišiel, som dostal prilbu a všetko, čo som potreboval. Dokonca mi ponúkali aj hokejku, ale s tým zatiaľ nemám problém,“ pousmial sa, „je tam výborný kolektív, organizácia, tréneri či manažéri. Som rád, že môžem za Gladiátorov hrať a užívať si čas s dobrými ľuďmi. Chalani majú chuť po víťazstve a aj pre mňa to to bol dobrý zážitok hrať v Trenčíne a vyhrať, lebo tam sa často nevyhráva,“ opäť sa rozosmial poukazujúc na silu trenčianskych mládežníckych tímov, nad ktorými z pozície hráča Skalice nemožno často ochutnať pocit výhry.

Svojmu cieľu, zahrať si v NCAA, tak Šmida prispôsobil aj súčasné pôsobenie. Môže byť pre hráča výhodou, že už pred tým pôsobil v univerzitnej súťaži, a síce v EUHL? „To veru neviem. Ale určite je dobré všetko naviac čo mám napísané v štatistikách a keď sa darí, možno si to všimnú aj v Amerike. Samozrejme, ku Gladiátorom som nešiel kvôli tomu, aby som mal niekde zapísané, že som hral EUHL, ale aby som si zahral, pomohol tímu, aby sa vyhrávalo a tiež, aby sa mi bodovo darilo,“ pokračoval odchovanec skalického hokeja.

V súčasnosti v EUHL pôsobia tímy zo štyroch krajín, študenti zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska tak majú možnosť priamo prepojiť vzdelanie s hokejom. „Je to výborný nápad a to hlavne pre hráčov, ktorí sa chcú stále venovať hokeju a popri tom študovať na vysokej škole. Takéto niečo sme tu potrebovali a dúfam, že sa to bude viac a viac rozvíjať. EUHL budem držať palce, aby sa jej darilo ako doteraz,“ vyslovil na záver na margo mladej univerzitnej súťaže.

Autor: Janka Danková