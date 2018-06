Z hviezd na MS vo futbale vyčnieva len Ronaldo, Messi si vyslúžil kritiku na sociálnych sieťach

SARANSK 22. júna (WebNoviny.sk) – Nedoliečené zranenia, tvrdá hra súperov alebo jednoducho nedostatok hernej kvality sa podpísali pod slabú hru viacerých hviezd svetového futbalu v prvej fáze svetového šampionátu v Rusku.

Z radu najväčších sklamaní vyčnievajú Brazílčan Neymar a Argentínčan Lionel Messi, svetlou výnimkou je zatiaľ Portugalčan Cristiano Ronaldo.

Aj Messi je len človek

Zatiaľ čo Ronaldo strelil všetky štyri góly Portugalska vo dvoch zápasoch na MS 2018, Messi ani jeden a dokonca nepremenil pokutový kop. „Aj Messi je len človek. Všetko má svoju príčinu. Potrebujeme mu viac pomôcť a postaviť sa za neho. Proti Islandu nemal dobrý deň, ale on vie v jednom momente rozhodnúť celý zápas. Verím, že sa tak stane proti Chorvátsku,“ povedal útočník Argentíny Sergio Agüero po remíze Argentíny s Islandom (1:1).

Po prehre s Chorvátskom 0:3 sa už radšej verejne nevyjadroval. Zato nahnevaní fanúšikovia na sociálnych sieťach najmä Messimu naložili, čo sa dalo.

Za všetky satirické kresby či vtipné bonmoty možno spomenúť karikatúru zhrbeného Messiho, ako sa symbolicky potáca s mapou celej Argentíny na chrbte či obrázok krvilačných dobermanov označených ako Rakitič a Modrič naháňajúcich mačku s menom Messi schovávajúcu sa za rohom. „Nemôžeme sa prestať smiať,“ píšu odporcovia Messiho na instagrame.

Okopávaný Neymar

Ani Neymar to zatiaľ nemá v Rusku na ružiach ustlané. Skvelá gólová fazóna brazílskeho lídra spred šampionátu sa kamsi vytratila v úvodnom dueli proti Švajčiarom. Neymar sa poriadne nedostal do zápasu údajne aj preto, že bol okopávaný hráčmi súpera zo všetkých strán. Stredopoliar Švajčiarska Gelson Fernandes si však nemyslí, že 10 nedovolených zákrokov proti Neymarovi boli všetko fauly.

„On priveľmi často padá, aj keď to nepotrebuje. Z tých desiatich zákrokov bol Neymar faulovaný tak sedemkrát. On je však hviezda a proti hviezdam sa tak hrá. A ak po náznaku faulu sám nechce hrať, to už je jeho problém,“ pragmaticky zhodnotil Fernandes.

Salah sotva kopol do lopty

Ďalším do partie priebežne zhasnutých hviezd je Egypťan Mohamed Salah. Na obranu najlepšieho strelca uplynulej sezóny Premier League treba podotknúť, že pred šampionátom v Rusku ho limitovalo zranenie ramena a že v prvom zápase Egypta proti Uruguaju (0:1) ešte kolegom z reprezentácie nemohol pomôcť.

V druhom súboji proti Rusom už síce nastúpil a dokonca strelil gól z pokutového kopu, ibaže už za rozhodnutého stavu 3:0 pre domácich futbalistov.

„V prvom polčase sa sotva dotkol lopty a vyhýbal sa väčším fyzickým kontaktom s ruskými obrancami. Domáci ho poľahky eliminovali rovnako ako celý egyptský tím,“ píše agentúra AP.

Ťahúni národných mužstiev

Na druhej strane aj okrem Ronalda sa v doterajšom priebehu svetového šampionátu našli hráči favoritov, ktorí gólmi ťahajú svoje tímy z možného prepadliska.

Španielov drží nad vodou trojgólový Diego Costa, Angličanov dvojgólový Harry Kane a Chorvátov rovnako dvojgólový Luka Modrič, ktorý sa blysol krásnym zásahom a najmä skvelou hrou proti Argentíne.

„Toto je len začiatok a aj keď sme dosiahli pekné dve víťazstvá, nohami treba zostať na zemi,“ upozornil na rodiacu sa eufóriu Modrič.

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: