Z interupcií sa len vytĺkajú politické body, podľa opozície treba diskutovať odborne a citlivo

Interrupcie sú téma, o ktorej je potrebné odborne a citlivo diskutovať. Momentálne je vidieť presný opak – populizmus, účelovosť a vytĺkanie politických bodov. Zhodujú sa na tom poslankyne Zuzana Zimenová (SaS) a Simona Petrík (nezaradená). Parlament na októbrovej schôdzi posunul do druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti od poslankýň Slovenskej národnej strany. Lekárom by podľa novely mohla pribudnúť povinnosť zobraziť počas sonografického vyšetrenia žene, ktorá plánuje potrat, obraz embrya a bezplatne jej obrázok vytlačiť. Ak to bude technicky možné, tiež by jej mali zabezpečiť, aby počula tlkot srdca plodu.

Zákaz reklám na interupciu

Návrh Evy Smolíkovej, Evy Antošovej a Magdalény Kuciaňovej sa pokúša zakázať reklamu na interrupcie nielen pre slovenské ženy, ale aj pre ženy žijúce v zahraničí. Poslankyňa Petrík podá v druhom čítaní procedurálny návrh, aby sa o tomto návrhu ďalej nehlasovalo.

Poslankyňa Antošová sa podľa Zimenovej na septembrovej schôdzi parlamentu pohoršovala nad tým, že kotlebovci zneužívajú interrupcie na „vytĺkanie politického kapitálu“.

„Neuplynuli ani dva dni a tá istá Eva Antošová predložila spolu s ďalšími dvomi kolegyňami zo SNS do parlamentu vlastný návrh, týkajúci sa interrupcií. Ide o rovnako nechutný predvolebný marketing, ktorý SNS v septembri kritizovala. Navyše sa v ňom navrhuje opatrenie, ktoré môže spôsobiť vážne poškodenie plodu a SNS ignoruje upozornenia lekárov. To je vážny problém, ktorý presahuje kultúrne vojny a pre ktorý odborníci žiadajú zmiesť tento návrh zo stola,“ povedala opozičná poslankyňa pre agentúru SITA.

Právo na život

„Ja som za zachovanie súčasného, podľa mňa vyváženého práva ženy na kontrolu nad vlastným telom a životom a právom na život nenarodeného dieťaťa. Dôsledky svojho rozhodnutia nakoniec budú niesť hlavne ženy a preto majú dostať priestor na slobodné rozhodnutie,“ povedala pre agentúru SITA Petrík a dodala, že viacerí poprední gynekológovia sa vyjadrili, že počúvanie srdca plodu tak skoro si vyžaduje intenzívnejší ultrazvuk a teplo z neho môže plod poškodiť.

„Ak by sa aj náhodou podarilo ženu zvažujúcu interrupciu citovo vydierať počúvaním tlkotu srdca, aby si dieťa nechala, tak má potom riskovať postihnutie alebo smrť plodu? Veď to žiaden lekár nemôže dopustiť. Je to nielen šikana žien a populizmus, ale trestuhodná neodbornosť,“ myslí si nezaradená poslankyňa a členka mimoparlamentnej strany Spolu.