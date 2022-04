Z jarnej kolekcie značky F&F si vyberie celá rodina

S príchodom teplejších dní začíname siahať po inom oblečení ako v zime a rozmýšľame, čo je vhodné si obliecť na ešte studené rána ale zároveň slnečné poobedia, tak aby sme sa cítili pohodlne celý deň. To platí hlavne pre deti, ktoré v škôlkach či školách chodia na prechádzky a je úlohou mamín ich k počasiu primerane obliecť. Portfólio oblečenia značky F&F ponúka širokú ponuku pre všetkých členov rodiny, tak aby si jarné dni užili spolu a s radosťou.

Trendy outfity pre ženy

Šaty sú kúsok, ktorý by určite nemal chýbať v dámskych outfitoch jarnej sezóny. Zvýraznia vašu ženskosť a dodajú pocit elegancie. Nebojte sa siahnuť po farbách a veľkých vzoroch. Vyberajte hlavne také strihy a potlače, v ktorých sa budete cítiť sama sebou. Určite nezabudnite na vrstvenie, aj pre prípadné chladnejšie rána. Šaty dolaďte napríklad pohodlnou rifľovou košeľou či prešívanou bundou. Veľkým trendom je ležérny štýl Clean Slate, ktorý v sebe nesie aj prvky elegancie a luxusu, a tak s ním zahviezdite pri akejkoľvek príležitosti. Originálne kúsky tohto štýlu – blejzre, široké bavlnené nohavice, košele a košeľové šaty – dokonale podčiarknu váš jedinečný štýl.

Foto: Aupark

Jarná móda pre pánov

Pohodlné materiály a kvetinové vzory sú opäť to, po čom by mali páni siahať, pokiaľ chcú držať krok s jarnými trendmi. Kvety dokonale zdôraznia outfity a do pánskeho šatníka prinesú závan sviežosti. Nevyhnutnou súčasťou šatníka sú ešte prechodné bundy alebo bombery či košele, ktoré sa hodia tak ako k casual džínsom, aj k športovým teplákom. Pri nohaviciach stavte na jeansovu klasiku alebo sa inšpirujte nohavicami s voľnejším strihom s praktickými vreckami. V pánskej kolekcii značky F&F prevládajú tlmené alebo zemité farby, ktoré sú nadčasové a jednoducho ich zladíte ku všetkému.

Foto: Aupark

Detské dobrodružstvá v pohodlí

Ako sa hovorí, detského oblečenia nikdy nie je dosť a to určite pozná každá starostlivá mamina. Pri hre, jedení či pobyte vonku sa deti veľmi jednoducho zašpinia a preto je nutné mať zopár kúskov v šatníku navyše. Pri navrhovaní detských kolekcií sa značka F&F dlhodobo riadi ekologickou stratégiou, čím chráni nie len našu planétu ale aj zdravie našich ratolestí. Štýlové detské kúsky ponúka v koncepte „Made Mindfully“, čo znamená že bavlna, ktorá bola použitá pri výrobe oblečenia je výhradne 100% organická a pochádza z udržateľného poľnohospodárstva. Zároveň prináša dvoj alebo trojbalenia, ktoré sú vo výhodnej cene a šetria tým rodičom peňaženky.

Foto: Aupark

Pri detskom oblečení platí, čím farebnejšie tým roztomilejšie. Jarná kolekcia prináša mnoho tričiek s krátkym rukávom s hravou potlačou, pastelové dievčenské šaty, kombinovateľné teplákové súpravy alebo aj teplejšie sety príjemných svetríkov či mikín. Záleží len na vás, akú šik kombináciu týchto odevov zvolíte. Všetky druhy oblečenia sú navrhnuté tak, aby deti neobmedzovali pri ich dobrodružstvách a cítili sa hlavne v pohodlí.

Foto: Aupark

Viac štýlových inšpirácii na dámske, pánske či dokonca detské outfity nájdete na www.tesco.sk/ff/.

