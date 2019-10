Z jesennej púte v Turzovke sa odveziete mimoriadnym vlakom ZSSK

Národný dopravca aj tentoraz pripravil mimoriadny spoj pre pútnikov na horu Živčáková.

Hora Živčáková pri meste Turzovka na severe Slovenska ožije prvý októbrový víkend tradičnou jesennou púťou, ktorá sa koná pri príležitosti výročia posviacky Kostola Panny Márie Marky Cirkvi. Dvojdňová púť vyvrcholí v nedeľu 6. októbra slávnostnou svätou omšou o 12:00.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na tento deň pripravila pre veriacich mimoriadny vlak z Turzovky zastávky do Čadce, ktorý im bude k dispozícii pri odchode z púte. Zo Žiliny do Čadce môžu cestujúci využiť pravidelný vlak Os 3910 (Žilina 08:48 – Čadca 09:26) a z Čadce do Turzovky zasa Os 4012 (Čadca 09:32 – Turzovka 09:56). Pri odchode z púte im zasa bude k dispozícii spojenie Os 3923 (Čadca 15:35 – Žilina 16:13).

Zo železničnej zastávky Turzovka zastávka je možné dostať sa na horu Živčáková peši. Pre pútnikov však bude zabezpečená aj kyvadlová autobusová doprava z Turzovky priamo do cieľa cesty, a to aj pri spiatočnej ceste. Cestovný poriadok pravidelných spojení i mimoriadneho vlaku nájdete v tabuľke.

Cestovný poriadok pravidelných vlakov Cestovný poriadok pútnických vlakov Os 3910 Žilina – Čadca a späť Os 3923 Os 4012 Pravidelný vlak Čadca – Makov a späť Os 31153 Mimoriadny vlak Odchod Príchod Odchod Príchod 08:48 Žilina 16:13 09:32 Čadca (makovské nást.) 15:28 08:54 Brodno 16:07 09:34 Čadca zastávka 15:25 08:56 Rudina 16:04 09:39 Raková 15:20 09:01 Kysucké Nové Mesto 16:00 09:44 Staškov zastávka 15:15 09:05 Ochodnica 15:55 09:47 Staškov 15:12 09:08 Dunajov 15:53 09:51 Podvysoká 15:08 09:12 Krásno nad Kysucou 15:48 Príchod 09:56 Turzovka 15:03 odchod 09:17 Oščadnica 15:43 10:06 Turzovka 15:00 09:23 Čadca mesto 15:37 Príchod 10:12 Turzovka zastávka 14:55 odchod Príchod 09:26 Čadca 15:35 odchod

V Čadci je potrebné prestúpiť na makovské nástupisko.

Živčáková láka pútnikov už vyše pol storočia. Oficiálnym pútnickým miestom mariánskej úcty a modlitby je od roku 2008. Pravidelných pútí sa zúčastňujú nielen ľudia zo Slovenska, ale aj zo susedných Čiech, z Poľska, Rakúska, Nemecka či Ukrajiny.

