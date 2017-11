Z kandidáta na bratislavského župana Uhlera sa stal poslanec, Pätoprstá dostala najviac hlasov

BRATISLAVA 6.novembra (WebNoviny.sk) – V zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude po sobotných voľbách do orgánov samosprávnych krajov jedenásť bratislavských mestských poslancov.

Sú to Martin Borguľa, Martin Chren, Ján Buocik, Katarína Augustinič, Peter Pilinský, Juraj Káčer, Elena Pätoprstá, Peter Hochschorner, Marián Greksa, Vladimír Bajan a Jozef Uhler. Vyplýva to z výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017, ktoré boli v sobotu 4. novembra.

Pätoprstá dostala najviac hlasov

Z päťdesiatich zvolených krajských poslancov prvé miesto s počtom hlasov 10 665 získala petržalská poslankyňa Elena Pätoprstá.

Z bratislavských mestských poslancov v krajskom parlamente po sobotných voľbách naďalej ostávajú Elena Pätoprstá (Petržalka) a Juraj Káčer (Dúbravka). Pred bránami krajského parlamentu ostali dve mestské poslankyne, ktoré v ňom doteraz sedeli. Sú to poslankyňa a zároveň starostka mestskej časti Bratislava-Čunovo Gabriela Ferenčáková i mestská poslankyňa a staromestská miestna poslankyňa Marta Černá.

Pekár obhájil mandát

O krajských témach bude v zastupiteľstve BSK rozhodovať aj šesť starostov bratislavských mestských častí. Svoj mandát obhájil starosta Ružinova Dušan Pekár. Poslancami budú aj starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová i starosta Dúbravky Martin Zaťovič, ktorí boli počas vládnutia končiaceho predsedu BSK Pavla Freša podpredsedami kraja.

Oproti predchádzajúcemu zloženiu zastupiteľstva v ňom budú aj starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa i račiansky starosta Peter Pilinský. V krajskom parlamente bude sedieť aj bývalý predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan.

Súčasný šéf najväčšej bratislavskej mestskej časti, Petržalky, bol predsedom BSK v rokoch 2005 až 2009. Naopak, pred bránami krajského parlamentu skončil starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Uhler sa stal mestským poslancom

Do krajského zastupiteľstva sa nedostali ani námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ľudmila Farkašovská a Iveta Plšeková. Neúspešnými sú napríklad aj bratislavskí mestskí poslanci za Ružinov Branislav Kaliský a Slavomír Drozd, mestská poslankyňa za Vrakuňu Soňa Svoreňová i mestský poslanec za Nové Mesto Richard Mikulec.

Nedostatok hlasov na krajských poslancov mali aj mestský poslanec za Raču Rastislav Žitný, poslankyňa za Karlovu Ves Iveta Hanulíková, poslanec za Dúbravku Peter Hanulík a aj lamačský poslanec Radoslav Olekšák.

Predsedom kraja na roky 2017 až 2022 chceli byť dvaja mestskí poslanci, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva a predseda dopravnej komisie mesta Jozef Uhler. Mrva skončil na štvrtom mieste, volilo ho 28 842 voličov (15,97 %). Uhler získal 3 954 hlasov (2,19 %), kandidoval aj na krajského poslanca a stal sa ním s počtom hlasov 5 633.

Voliči v Bratislavskom kraji si v sobotňajších voľbách do orgánov vyšších územných celkov mohli vyberať predsedu samosprávneho kraja zo 17 kandidátov a 50 poslancov z 356 uchádzačov. Bratislavský samosprávny kraj povedie najbližších päť rokov Juraj Droba (SaS, OĽANO, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ).

V sobotňajších voľbách mu voliči odovzdali 36 864 (20,42 %) platných hlasov. Druhú najvyššiu podporu získal nezávislý kandidát Rudolf Kusý. Toho volilo 33 489 (18,55 %) voličov. Milan Ftáčnik, ktorý tiež kandidoval ako nezávislý, v týchto voľbách presvedčil 31 638 (17,52 %) voličov. Doterajšieho šéfa kraja Pavla Freša podporilo 19 640 voličov (10,88 %). Volebná účasť v Bratislavskom samosprávnom kraji bola 31,34 percenta.