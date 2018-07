Z kanoistov bol v kvalifikácii v Augsburgu najlepší Martikán, z kajakárok postúpila iba Mintálová

AUGSBURG 6. júla (WebNoviny.sk) – Všetci štyria slovenskí reprezentanti v kategórii C1 postúpili do semifinále na tretích pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu. Zo slovenského kvarteta v piatkovej predpoludňajšej kvalifikácii bol najlepší najskúsenejší Michal Martikán, ktorý obsadil druhé miesto.

Aj napriek dvom trestným sekundám päťnásobný olympijský medailista zaostal za víťazným Nemcom Siderisom Tasiadisom len o 45 stotín sekundy, aj domáci pretekár však mal dotyk na jednej z bránok.

„Cítil som sa veľmi dobre. Nenatrápil som sa príliš, šiel som s vodou. Na mnohých miestach mi voda pomohla a som rád, že to bolo také rýchle,“ povedal spokojný Michal Martikán v rozhovore pre agentúru SITA.

Slafkovský išiel na istotu

Z ďalších slovenských zástupcov mladík Marko Mirgorodský skončil piaty, líder Svetového pohára Alexander Slafkovský deviaty a Matej Beňuš s 2 trestnými sekundami osemnásty. V prvej kvalifikácii si postup vybojovalo 20 pretekárov.

Momentálne najlepší zo Slovákov v hodnotení C1 Alexander Slafkovský priznal, že v upršanej kvalifikácii išiel ‚na istotu‘: „Tak, aby som nespravil chybu. Myslím si, že som ako jediný šiel jednu kombináciu priamo, aby som si to vyskúšal pred sobotou. Asi to bolo pomalšie, ale prešiel som si to a postupujem z prvej jazdy, čo je super.“

„Od štartu sa mi jazdilo dobre. V úvode som si to chcel najmä postrážiť, lebo jednotka je nepríjemná. Je tam náročný valec. Zvyšok trate to bolo fajn, nebrzdil som to a iba pádloval. Trochu ma prekvapilo, že som bol prvý. Myslel som si, že ostatní išli trochu rýchlejšie,“ povedal Marko Mirgorodský po kvalifikácii.

Matej Beňuš k svojej jazde podotkol: „Mala ďaleko od toho, aby som ju hodnotil ako dobrú. Ani jedna kombinácia mi nevyšla tak, ako by som chcel. To je však Augsburg, jedna jazda je super a druhá nie. Uvidíme, čo bude zajtra v semifinále. Cieľ som splnil a postúpil z prvej jazdy, môžem sa tak koncentrovať na semifinále.“

Najlepších 20 jazdkýň

Medzi kajakárkami ide ďalej iba jedna z troch Sloveniek. V prvej kvalifikácii nepochodila ani jedna, z druhej si semifinálovú miestenku vyjazdila len Eliška Mintálová. V prvej jazde Elenu Kaliskú klasifikovali na 24. mieste, Elišku Mintálovú na 28. priečke a Michaelu Haššovú na 45. pozícii.

Do semifinále sa z nej kvalifikovalo najlepších 20 jazdkýň, o zostávajúcich desať miest v sobotňajších pretekoch bojovali pretekárky v druhej jazde, Eliška Mintálová v nej bola deviata. Elene Kaliskej ušiel postup, skončila na jedenástom stupienku 85 stotín sekundy od semifinále.

„Som rada, že som sa tam prebojovala. Po druhej jazde som s tým veľmi nerátala, lebo som šla zle a bola som rozladená. Ťukla som hneď prvú bránku, čo nezvyknem. Potom to bolo roztrasené, ani som príliš nevládala. Dúfam, že semifinále bude z mojej strany lepšie,“ povedala Eliška Mintálová. Kajakárky absolvovali prvú jazdu v daždi, pred druhej zrážky ustúpili.

Haššová s dvoma dotykmi

Po druhej kvalifikácii zostali smutné Michaela Haššová aj Elena Kaliská. „Moja prvá jazda až na jednu hrubšiu chybu bola relatívne dobrá, v druhej mi trochu nešla voda a nekĺzalo mi to, ako by som chcela. Nechcem sa však vyhovárať na vodu, mala som ísť trochu rýchlejšie a bolo by to tam,“ zhodnotila pre agentúru SITA dvojnásobná olympijská šampiónka Kaliská.

Michaele Haššovej v druhej kvalifikácii rozhodcovia najprv udelili „päťdesiatku“ na jednej z bránok, neskôr však svoj verdikt revidovali. Mladá reprezentantka však mala dva dotyky s bránkami a skončila až v tretej desiatke.

„V prvej jazde som pokazila stred, pretože som minula bránku a musela som sa vracať. Druhú som šla lepšie, ale ‚erky‘ som mala dosť pomalé. Nejazdí sa mi tu dobre, dlhší čas som tu nebola a mali sme aj málo tréningov,“ poznamenala so smútkom v hlase.