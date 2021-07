Z knižného bestselleru na plátna kín prišiel Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť

Kiná budú v najbližších dňoch patriť psím hereckým hviezdam. Do distribúcie vstúpila filmová adaptácia úspešnej českej knihy Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť. Filmové stvárnenie divákom ponúka nielen dojemný príbeh psej lásky, pravdy a nádeje, ale aj výnimočné obrazové spracovanie. Známy kameraman a režisér F. A. Brabec, ktorý má za sebou výrazné filmové počiny (Kytice, Král Ubu) do filmu vložil okrem svojej profesionálnej invencie a kameramanského kumštu aj lásku k psím priateľom. Spolu s ním rovnako aj zvyšok tvorivého tímu.

„Chcel som zase raz nakrútiť niečo esteticky krásne. Možno to znie nadnesene, ale rovnako ako vo filmoch Kytice alebo Máj som chcel ukázať nejakú estetickosť, pohľad na svet, ktorý je pekný. Máme krásnu krajinu, krásne veci okolo seba a ja by som chcel, aby si diváci z filmu odniesli pozitívno. Náš psík to má občas celkom ťažké a nie je to obsahovo len pozitívny film, ale jeho forma by mala ľudí nejako esteticky zaujať, aj keď je obsah niekedy smutnejší,“ vysvetľuje kameraman a režisér.

František Antonín Brabec, ako znie celé meno známeho tvorcu, je držiteľom troch cien Český lev za kameru (Kytice, Král Ubu a Jazda), ako kameraman nakrútil takmer tri desiatky filmov a ako režisér má na konte jedenásť celovečerných titulov. S projektom Gump a organizáciou Se psem mě baví svět sa spojil už pred nakrúcaním filmu. Realizoval hudobný klip k piesni, ktorá sprevádzala vydanie knihy, a začal spolupracovať s „otcom“ Gumpa, autorom knihy a producentom filmu Filipom Rožekom.

Rodinná snímka Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť rozpráva príbeh z pohľadu túlavého psa. Hovorí o svete, o ktorom mnoho z nás veľa nevie. O tom, ako nás vidia zvieratá a ako je ten náš svet pre ne dôležitý. Ten svet, ktorý im dáva domov, silu, nádej, ale aj bolesť. Dobrodružný príbeh skutočných psích hrdinov a ľudí okolo nich prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Trailer k filmu:

V ľudských úlohách sa predstavia Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Patricie Pagáčová a ďalší. Hlas Gumpovi prepožičal jeden z najuznávanejších českých hercov – Ivan Trojan. Prím však budú hrať psie hviezdy, ktoré si prešli ťažkými osudmi, než si počas nakrúcania našli tých správnych ľudí, s ktorými zdieľajú o poznanie príjemnejšie chvíle. Všetci psí herci a herečky z filmu už majú svoj domov, mnohí ho našli priamo u členov a členiek štábu.

