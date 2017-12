Z Líbye vrátili domov tisícky migrantov, plánovali sa dostať do Európy

JOHANNESBURG 14. decembra (WebNoviny.sk) – Z Líbye vrátili za posledné dva týždne do vlasti viac ako 3100 migrantov. Informujú o tom zástupcovia Európskej únie a Africkej únie. Do februára pritom plánujú vrátiť do krajín ich pôvodu ďalších 15-tisíc migrantov. Dôvodom je nedávno zverejnená reportáž televízie CNN, ktorá odhalila moderné obchodovanie s migrantmi ako s otrokmi.

V desiatkach utečeneckých táborov naprieč Líbyou žije až 700-tisíc migrantov, ktorí sa plánovali dostať cez Stredozemné more do Európy.