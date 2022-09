Z Matoviča – víťaza volieb, sa stal člen vlády s najnižšou dôverou, vyhlásila Zemanová a prirovnala ho k Ficovi

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) škodí demokratickému právnemu štátu, prispieva k napätiu v spoločnosti a sociálnym nepokojom.

Uviedla to v stredu v Národnej rade SR (NR SR) predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová pri predkladaní návrhu skupiny 32 poslancov na vyslovenie nedôvery Matovičovi.

Okrem liberálov sa pod návrh podpísali poslanci Hlasu-SD a nezaradení poslanci Tomáš Valášek a Miroslav Kollár, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke strany Za ľudí. V sále je na mimoriadnej schôdzi prítomných 134 poslancov.

Z víťaza najnedôveryhodnejší člen

Zemanová zdôraznila, že Matovič sa spreneveril sľubu člena vlády a ministra financií a výkon funkcie poníma ako priestor pre násilné presadzovanie svojich často neodborných myšlienok, ako nástroj boja o moc a tiež ako nástroj pomsty. Podľa poslancov podpísaných pod návrhom porušuje Matovič ústavu a zákony, čím podkopáva vieru občianskej spoločnosti v čestný a zodpovedný výkon funkcie.

„Už nemôžeme zatvárať oči pred bezprecedentnými prešľapmi ministra Matoviča a nehovoríme to len my, myslí si to aj spoločnosť. Z víťaza volieb sa stal člen vlády s najnižšou dôverou,“ uviedla Zemanová. Dodala, že Matovič si dlhodobo privlastňuje právo zasahovať do iných rezortov.

Matovič sa podobá na Fica

Spomenula tiež „nezmyselnú očkovaciu lotériu“ a rodinný balíček, ktorý neprešiel potrebným procesom. Zdôraznila, že v rokoch 2020 až 2022 sa neúmerne navýšili výdavky štátneho rozpočtu. Matovičov spôsob komunikácie podľa skupiny poslancov šíri napätie a rozdeľuje spoločnosť, hovoria o neustálej kritike a urážkach na adresu partnerov, prezidentky, znevažovaní a spochybňovaní vedcov a odborníkov, profesijných skupín a menšín.

V neopodstatnených útokoch na novinárov a médiá sa Matovič podľa nej „veľmi podobá Robertovi Ficovi, ktorému trvalo roky, než začal novinárom pejoratívne nadávať, Igorovi Matovičovi na to stačil jeden rok,“ povedala.