Z náhradného brankára jubilejný strelec šampionátov, Tunisan Youssef sa na MS v Rusku blysol

SARANSK 29. júna (WebNoviny.sk) – Tuniskí futbalisti vo štvrtkovom stretnutí G-skupiny majstrovstiev sveta v Rusku (14. júna – 15. júla) triumfovali nad Panamčanmi 2:1. Kto očakával, že zápas v Saransku prinesie nezaujímavú konfrontáciu dvoch neúspešných tímov „géčka“, mýlil sa. Duel ponúkol viacero zaujímavých momentov, minimálne z pohľadu histórie svetových šampionátov.

Po prestávke zabrali

Zápas bol do prestávky v réžii stredoamerického nováčika na scéne MS, ktorý sa v 33. min ujal vedenia po vlastnom góle Tunisana Yassina Meriaha. Tento zásah spôsobil, že „mundial“ v Rusku je vôbec prvý v dejinách, na ktorom dosiahol každý z účastníkov aspoň dva góly. Bol to zároveň deviaty vlastný gól na turnaji, čím sa ešte viac zveľadil rekordný zápis v tomto smere. Doterajšie maximum držali MS 1998 vo Francúzsku so šiestimi vlastencami.

„Orli z Kartága“ po prestávke zabrali. V 51. min vyrovnal útočník Fakhreddine Ben Youssef, ktorého zásah bol jubilejný 2 500. v histórii svetových šampionátov. Výhru severoafrického mužstva zariadil v 66. min Wahbi Khazri.

Jediný zdravý gólman

Práve spomenutý Ben Youssef mal byť pôvodne v zápase v pozícii náhradného brankára, keďže Tunisanom pred tretím duelom zostal jediný zdravý gólman Aymen Mathlouthi a Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zamietla ich žiadosť o výnimku týkajúcu sa povolania ďalšieho „strážcu svätyne“. Tréner Nabil Maaloul napokon vyhodnotil, že držať hráča saudskoarabského klubu Al-Ittifaq na lavičke by bol priveľký luxus a nasadenie Bena Youssefa do ofenzívy sa napokon vyplatilo.

„Chceli sme vyhrať. Túžil som na šampionáte skórovať a nakoniec sa mi to podarilo. Je to skvelý deň pre Tunisko,“ poznamenal Ben Youssef, ktorý prispel k premiérovému triumfu svojej krajiny na svetovom šampionáte po 40 rokoch.

Zaujímavosťou je to, že v rovnakej minúte ako Ben Youssef skóroval v súbežne hranom zápase Anglicko – Belgicko (0:1) aj Adnan Januzaj. Chýbalo iba pár sekúnd a jubilantom mohol byť hráč španielskeho Realu Sociedad San Sebastián, ktorý proti „Albiónu“ zaznamenal svoj premiérový reprezentačný gól.

Prehľad jubilejných gólov v histórii MS 1. Lucien Laurent (zápas Francúzsko – Mexiko, MS 1930)

1000. Rob Rensenbrink (zápas Holandsko – Škótsko, MS 1978)

1500. Claudio Caniggia (zápas Argentína – Nigéria, MS 1994)

2000. Marcus Allbäck (zápas Švédsko – Anglicko, MS 2006)

2500. Fakhreddine Ben Youssef (zápas Tunisko – Panama, MS 2018)

