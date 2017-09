Z napodobeniny obrazu Paula Rubensa sa stal originál, dielo považovali za stratené 400 rokov

GLASGOW 25. septembra (WebNoviny.sk) – V jednom z múzeí v škótskom meste Glasgow objavili stratený obraz flámskeho barokového maliara Petra Paula Rubensa, ktorý odborníci považovali za 400 rokov stratený.

Portrét Georgea Villiersa, prvého vojvodu z Buckinghamu, visel v historickom dome Pollok House s tým, že je to len napodobenina originálneho diela.

Údajný milenec anglického kráľa

Historik a obchodník s umením Bendor Grosvenor, ktorý sa venuje významným umeleckým dielam v televíznej relácii Britain’s Lost Masterpieces, zistil, že je to originál „štúdie hlavy“ šľachtica a údajného milenca anglického kráľa Jakuba I.

„Šanca objaviť portrét takejto kľúčovej postavy britskej histórie od jedného z najvýznamnejších umelcov, ktorí kedy žili, je vzrušujúca,“ uviedol Grosvenor, ktorý dokázal identifikovať autora po odstránení neskôr pridaných vrstiev farby a špiny.

Originalitu potvrdil aj riaditeľ múzea Rubenshuis v Antverpách Ben van Beneden. Podľa neho je to „vzácny prírastok do Rubensovej portrétovej kolekcie, ktorý poukazuje na to, ako umelec pristupoval k žánru“.

Kontroverzná osobnosť doby

Dielo zreštauroval Simon Gillespie, ktorý ho preskúmal aj prostredníctvom viacerých röntgenových snímok. Portrét zobrazuje vojvodu oblečeného v čiernom doublete – dobovom kabátci – s bielym čipkovaným golierom. Vznik obrazu odborníci odhadujú na rok 1625.

George Villiers, prvý vojvoda z Buckinghamu, bol kontroverznou osobnosťou svojej doby a povaha vzťahu, ktorý mal s kráľom je predmetom mnohých diskusií. Šľachtic zomrel ako 35-ročný, keď ho v roku 1628 zavraždili.

Maľbu budú môcť záujemcovia a záujemkyne vidieť od štvrtka v Kelvingrove Art Gallery v Glasgowe.

Peter Paul Rubens namaľoval množstvo obrazov, nástenných dekorácií i kartónov pre gobelíny. V Antverpách mal dielňu, kde pre rozsiahlosť jeho tvorby dokončovali obrazy často jeho učni (napríklad Anthony van Dyck). Maľoval historické, náboženské, mytologické námety, lovecké obrazy i portréty, napríklad Tri Grácie, Stavanie kríža, Venušina toaleta. Bol tiež diplomatom. Zomrel v roku 1640.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.