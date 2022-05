Z niekdajšej školy sa stane viacúčelové spoločenské centrum za takmer 390-tisíc eur

V budove bývalej školy v detvianskej mestskej časti Skliarovo vznikne po rekonštrukcii viacúčelové spoločenské centrum najmä pre obyvateľov tejto mestskej časti.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca mesta Milan Suja, stavba bude financovaná z rozpočtu mesta Detva, pričom predpokladaná hodnota stavebných prác je takmer 390-tisíc eur. Radnica aktuálne hľadá dodávateľa stavebných prác vo verejnom obstarávaní.

Nové priestory

„Multifunkčná sála bude mať kapacitu sto sedadiel a budú tu aj dva menšie priestory s kuchyňou, toaletami a šatňou, čím sa vytvorí priestor na zabezpečenie spoločenských i voľnočasových potrieb občanov nielen zo Skliarova, ale aj z celej Detvy a okolia,“ popísal hovorca.

V súčasnosti sa uskutočňuje majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom. Stavebné práce by sa mali začať ešte tento rok a ukončené by mali byť v roku 2023.

Triedy aj byt

Budovu bývalej školy na Skliarove postavili v 30. rokoch minulého storočia. „V škole mal byt aj riaditeľ školy, vyučovalo sa tu v dvoch triedach od prvého po piaty ročník. Vyššie ročníky dochádzali do školy v Detve. V sedemdesiatych rokoch školu zrušili, budova ďalej slúžila ako materská škola až do roku 1990, kedy bola zrušená aj škôlka,“ popísal históriu objektu Suja.

V nasledujúcich rokoch ju využívali na kultúrnu činnosť, pri voľbách v nej bola volebná miestnosť a miestni obyvatelia sa tu stretávali pri rôznych oslavách. „Neskôr mesto budovu prenajalo súkromnej firme na podnikateľskú činnosť a časť objektu naďalej slúžila aj ako spoločenská a volebná miestnosť,“ doplnil hovorca.